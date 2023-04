Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gaststätten in der Verbandsgemeinde Maikammer dürfen bis Ende Oktober ihre Gäste freitag- und samstagabends sowie an Abenden vor Feiertagen bis 23 Uhr im Freien bewirten. Diese Verkürzung der Nachtzeit beschloss der Verbandsgemeinderat am Donnerstag einstimmig.

Der Rat entsprach damit einem Antrag der Gemeinde Maikammer, deren Gemeinderat bereits am 13. Juli einen solchen Beschluss gefasst hatte. Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) erläuterte,