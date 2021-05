Der Offenbacher Angelsportverein hat erfolgreich an der Initiative „Gewässer-Verbesserer“ teilgenommen. Die Verantwortlichen konnten mit einem Projekt punkten, das den natürlichen Forellenbestand in der Queich steigern soll. Was hat eine Ulmer Box damit zu tun?

„Queich 2023“ heißt das Projekt des Offenbacher Angelsportvereins (ASV), mit dem er jetzt einen Gewinn über 500 Euro bei der Initiative „Gewässer-Verbesserer“ abstauben konnte. Die Angler möchten die natürliche Reproduktion der Fische in der Queich fördern und die Artenvielfalt steigern. Was sie dafür tun? Sie helfen bei der Vermehrung ein bisschen nach. Und zwar mit Brutboxen.

Simon Huber, der Gewässerwart beim ASV ist, hat die Brutbox mit der Vereinsjugend nach dem Vorbild der „Ulmer Box“ gebaut. Ihr Prinzip beruht darauf, dass die Eier von Bachforellen direkt im Fließgewässer ausgebrütet werden. Solche Brutboxen sind notwendig, weil die meisten Flüsse begradigt wurden und den Fischen somit ruhige Orte zum Laichen fehlen. Die Materialien beschaffte der Verein, Hubers Arbeitgeber übernahm die Kosten.

„Ulmer Box“ hilft bei Aufzucht

Im Januar hat Huber 5000 Bachforelleneier im Augenpunktstadium – also dann, wenn man auf den Eiern einen schwarzen Punkt sieht – in die Box eingesetzt und bei der Offenbacher Mühle zu Wasser gelassen. Leider drehte sich bei einsetzendem Hochwasser die Box, wodurch ein Großteil der Eier weggeschwemmt wurde. Deshalb war keine Schlupfrate zu ermitteln. Im Dezember will der Verein einen neuen Versuch starten. Dann werden die Boxen beschwert, um ein Umdrehen zu vermeiden.

Huber hatte die Idee für das Projekt schon 2018. Warum wählte er die Bezeichnung „Queich 2023“? „Damals ging ich davon aus, dass es fünf Jahre dauern wird, bis sich die von mir erhoffte positive und nachhaltige Wirkung für die Natur einstellen wird“, erklärt Huber, der seit 15 Jahren dem Angelsport frönt. Bei dem Projekt hat ihn seine Frau Yvonne unterstützt. 30 Stunden haben die beiden damit verbracht, um die Queich mit Forellen zu bereichern. Dabei standen sie in Wathosen oft tief im kalten Wasser, um etwa alle zwei Tage abgestorbene Eier auszusortieren.

Nach 42 Tage werden aus Eiern Fische

Den Laich erhält Huber von Großhändlern. 1000 Eier kosten 25 Euro. „Man geht davon aus, dass ein Kilogramm Laich etwa 1000 Eiern entspricht. Für unsere Aktion mussten wir also 125 Euro in die Eier investieren.“ Bei einer Wassertemperatur von zehn Grad Celsius dauert es 42 Tage, bis aus den Eiern Jungfische werden. Diese sind dann bis zu vier Zentimeter groß. So erfreulich es ist, dass aus rund 90 Prozent der Eier kleine Fische heranwachsen, so erschreckend ist es, dass von diesen nur zwei Prozent das Erwachsenenalter erreichen. Grund ist die oftmals schlechte Wasserqualität und die große Anzahl natürlicher Feinde, zu denen beispielsweise der Fischreiher gehört. Forellen benötigen Wasser der Güteklasse eins, über das die Queich verfügt. Ob dies so bleibt, hängt auch vom Klimawandel ab, der die Gewässertemperatur ansteigen lässt. Dies wäre schlecht für die Forellen, da diese eher kälteres Wasser bevorzugen.

„Die Widerstandskraft von Forellen, die in einer Brutbox wachsen, ist größer als bei Besatzforellen, die in Farmen in Becken gezüchtet werden“, erklärt Huber. „Den im Teich groß gewordenen Exemplaren fehlt es oft am nötigen Kampfgeist, um sich den Unbilden der Natur zu erwehren.“ Eine Bachforelle wird bis zu 20 bis 80 Zentimeter groß, ihre maximale Lebenserwartung liegt bei 20 Jahren. Beim Laichen fächeln die Weibchen durch schnelle Bewegungen des Schwanzstiels und der Schwanzflosse flache Gruben in steinigen Bodengrund, in denen sie etwa 1000 bis 1500 rötliche, vier bis fünf Millimeter große Eier ablegen, die dann von den Männchen besamt werden.

Standorttreu und Abwanderer

Wenn die Forellen in der Queich bei Landau oder Offenbach ausgesetzt werden, wandern sie manchmal in Richtung Germersheim ab, grundsätzlich sind sie aber standorttreu. Die „Abwanderer“ kehren spätestens nach drei bis vier Jahren an ihren Geburts- beziehungsweise Aussetzort zurück. Der ASV hat eine Teilstrecke der Queich – etwa vom THW-Gebäude in Landau bis hinter der Neumühle bei Offenbach – gepachtet, die er regelmäßig pflegt. Mit dem 500-Euro-Gewinn will der Verein neue Kieslaichplätze anlegen und vorhandene reparieren. Kiesdepots schaffen neue Laichplätze, dadurch gibt es mehr Nahrung für die Futtertierchen, die Unterschlupf in eingebrachtem Totholz und unter Steinen finden. „Gewässer-Verbesserer“ ist eine Initiative des Deutschen Angelfischerverbands.