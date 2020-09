Auf dem Land werden die Ärzte knapp. Zu deren Job gehören Hausbesuche dazu – bisher. Künftig übernehmen geschulte Assistenzkräfte diese Aufgabe. Sie checken mit Digitaltechnik wichtige Werte und schicken sie zur Begutachtung in die Praxis. Über ein Pilotprojekt mit Tablet und Elektroauto, das auch in Bad Bergzabern angelaufen ist.

Die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum steht vor besonderen Herausforderungen, weil viele Ärzte in den Ruhestand gehen und Ersatz nur schwer zu gewinnen ist. Ein Baustein in der Strategie der Landesregierung zur Stärkung von Hausärzten im ländlichen Raum ist das Pilotprojekt „Telemedizinische Assistenz“ (TMA), das im September in vier Regionen startet. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat das Projekt für die Pilotregion Bad Bergzabern/Dahn am Donnerstag gestartet.

Am TMA-Projekt nehmen 24 Hausarztpraxen und bis zu 56 Ärzte sowie bis zu 46 besonders geschulte Telemedizin-Assistenzkräfte in vier ländlichen Regionen teil, darunter auch drei Praxen aus den Landkreisen Südwestpfalz und Südliche Weinstraße mit fünf Ärzten und vier nicht-ärztlichen Praxisassistentinnen. Letztere werden besonders geschult und müssen eine Prüfung absolvieren. Sie sollen dann im Auftrag der Hausärzte Patienten zu Hause oder in einer Alten- und Pflegeeinrichtung aufsuchen und mithilfe moderner telemedizinischer Ausrüstung unter anderem verschiedene Vitalparameter digital erfassen, die an ein mitgeführtes Tablet übertragen und von dort direkt in die Praxis übermittelt werden. Die Ärzte, denen die zeitaufwendigen Hausbesuche zumindest teilweise erspart werden, können die eingehenden Daten sichten und mit der TMA oder den Patienten zum Beispiel über Videotelefonie in Kontakt treten und besprechen, was weiter zu tun ist.

Ein Rucksack voll mit Technik

Für die erforderliche Technik sorgt das Zentrum für Telemedizin (ZTM) in Bad Kissingen. „Neben Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, Pulsoxymeter, Fieberthermometer, 12-Kanal-EKG und Tablet-PC kann das Technikpaket nach den Wünschen der teilnehmenden Praxen ergänzt werden. Durch die im Tablet integrierte Multi-SIM-Karte wird zudem die bestmögliche Internetverbindung sichergestellt“, sagte Asarnusch Rashid vom ZTM. Mitwirkende Praxen können ihr Technikpaket in Teilen nach individuellen Wünschen und Vorstellungen zusammenstellen. Bei der Installation der erforderlichen Software, aber auch bei Fragen, die während der Projektlaufzeit auftreten, werden sie intensiv betreut.

Die medizintechnische Ausstattung wird ergänzt durch die vom Land geförderte Möglichkeit, ein Elektroauto zu leasen, mit dem die Telemedizin-Assistenzkräfte auf Krankenbesuch fahren können. Von dieser Gelegenheit werden landesweit 14 Praxen mit einem Leasing von 15 Renault Zoe Gebrauch machen. Außerdem fördern alle gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände das Projekt durch zusätzliche Honorarzahlungen an die mitwirkenden Praxen. Auch die Ärzteschaft und der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz stehen hinter dem Pilotprojekt.

Praxis in Bad Bergzabern dabei

Dietmar Seefeldt, der Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, begrüßte das Pilotprojekt und freut sich, dass eine Praxis aus Bad Bergzabern daran teilnimmt. Das Telemedizin-Projekt biete gute Möglichkeiten, Hausärzte zu entlasten und zugleich die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Er sei zuversichtlich, dass sich weitere Hausarztpraxen in Zukunft telemedizinisch ausrichten und damit viele Praxisbesuche für die Patienten überflüssig machen. „Allerdings ist auch klar, dass die Telemedizin unsere Hausarztpraxen niemals komplett ersetzen kann“, sagte Seefeldt mahnend.

„Gerade im ländlichen Raum ist es für die medizinische Versorgung entscheidend, auch neue Wege zu gehen und damit die Arbeit der niedergelassenen Ärzte zu unterstützen“, bestätigte auch Landrätin Susanne Ganster für ihren Flächenlandkreis Südwestpfalz.

Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und wird wissenschaftlich begleitet und bewertet. Es wird vom Hausärzteverband, der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), allen gesetzlichen Krankenkassen mit Versicherten in Rheinland-Pfalz, der Landesärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft der Patientenorganisationen unterstützt. Die Ministerin ist davon überzeugt, dass mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen die medizinische Versorgung auf dem Land sichergestellt werden kann, dass Hausärzte entlastet werden können und die Tätigkeit des nicht-ärztlichen Praxispersonals aufgewertet wird.