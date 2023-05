Der Rückgang der Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt gewinnt immer mehr an Brisanz. Viele Projekte sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ohne sie geht es nicht. Die Ortsgemeinde Herxheim stellt sich auf die Hinterfüße. Auch Steingärten sind ein Dorn im Auge.

Umwelt- und Tierschutzorganisationen weisen schon länger auf die prekäre Situation hin, was die schwindende Artenvielfalt in Flora und Fauna angeht. Auch vor der Südpfalz macht dieser Trend nicht halt. „Manche Insekten und Wildkräuter sind schon ganz von der Bildfläche verschwunden“, teilt Bastian Bayer von der NVS Natur Stiftung Südpfalz mit. Dramatisch sei beispielsweise auch der Rückgang des Rebhuhns, wohl dem Charaktervogel der Feldflur und der Brachflächen, in manchen Gebieten um rund 90 Prozent. Es fehlen die Rückzugsräume. Doch dazu später noch etwas mehr.

Mit verschiedenen Maßnahmen wird versucht, dem Artenschwund entgegen zu wirken – auch die Herxheimer sind bestrebt, hierfür einen Beitrag zu leisten. Beispielsweise soll auf einer Untersuchungsfläche in der Herxheimer Gemarkung östlich des Ottersheimer Weges aufgezeigt werden, dass auch in ackerbaulich intensiv genutzten Gebieten dazu beigetragen werden kann, die Artenvielfalt zu erhalten. Dabei wird durch gezieltes Monitoring ermittelt, wie sich das Gebiet entwickelt. Blühstreifen, Getreidestreifen, Staffelmahd – die Maßnahmen der rund 20 Landwirte, die sich beteiligen, sind vielfältig.

Einige Landwirte beteiligen sich an den Maßnahmen der Ortsgemeinde . Foto: Bastian Bayer/Aktion Südpfalz Biotope

Initiator der Herxheimer Strategie ist übrigens Landwirt Hans Müller. Die Natur liegt dem 60-Jährigen, der seit 2009 Beigeordneter ist, am Herzen. Er hat bereits viel Kraft und Mühe in das Projekt gesteckt. Bereits vor sieben Jahren wurde eine Drei-Säulen-Strategie entwickelt mit dem Namen „In Herxheim blüht uns was“ beschlossen und auf den Weg gebracht. Dieses Projekt wurde auch während der Corona-Zeit vorangetrieben und trägt nun auch die ersten Früchte. Es wurden von der Ortsgemeinde und dem Bauernverband Herxheim auch zwei Preise gewonnen, die jeweils mit 10.000 Euro dotiert waren. Dieses Geld soll dazu dienen, um weitere Maßnahmen für die Artenvielfalt zu unterstützen.

Eine Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse, die jetzt auch dem Ortsgemeinderat präsentiert wurde, hat Vor- und Nachteile hervorgebracht. Der Rat hat grünes Licht für weitere geplante Projekten gegeben. Positive Erkenntnisse gibt es jetzt schon: Die Anzahl der Blühstreifen in der Feldflur konnte erhöht werden, teilt Bastian Bayer von der NVS Natur Stiftung Südpfalz mit. Das Projekt hat einen gewissen Modellcharakter, sagte er. Die grünen Oasen gelten unter anderem als eine Art Direktmaßnahme gegen das Insektensterben und Sorgen für Vielfalt unter der Wildblumen.

Es gibt immer weniger Rebhühner. Symbolfoto: dpa

Mit der breiter gefassten Aktion Südpfalz Biotope, die nicht nur Herxheim betrifft, wird im übrigen versucht, zwischen dem Bereich Herxheim/Offenbach im Westen und Bellheim/Hördt im Osten auf einer Fläche von rund 50 Quadratkilometern ein zusammenhängenden Biotop-Korridor zu schaffen, der die Artenvielfalt unterstützt. In mehreren Feldstudien wurde nachgewiesen, dass solche Verknüpfungen helfen, die Insektenbiomasse und die Artenvielfalt zu steigern. Zuletzt wurde in Herxheim auf einer Strecke von 1,8 Kilometern für rund 2000 Euro Saatgut eingesät, um Insekten, Vögeln und Kleinsäugetieren durch die Blühmischung eine neue Wanderstrecke und neuen Lebensraum zu ermöglichen. Die Ortsgemeinde Herxheim hat hierfür kaum frequentierte Graswege zur Verfügung gestellt.

Die Intensivierung und Technisierung der Landwirtschaft lässt die Artenvielfalt sinken – hier zu sehen sind Flächen zwischen Herxheim und Insheim. Foto: Bastian Bayer/Aktion Südpfalz Biotope

Es wurden im Rahmen von „Herxheim blüht“ zum Beispiel auch Streuobstwiesen angelegt, Nistkästen aufgestellt und in Hayna Feldhecken vernetzt. Etwa 2,1 Hektar Ackerland wurden in Grünland umgewandelt im Bereich zwischen der Zentralen Sportanlage und der Kita am Niederteich. Festgestellt wurde auf der anderen Seite aber auch eine Zunahme von Steingärten. Das Problem dabei: „Insekten finden kaum mehr eine Blüte“, sagt Bastian Bayer. Deshalb wurde nun per Beschluss des Gemeinderates die Verwaltung damit beauftragt zu prüfen, wie sich ein Verbot von Steingärten umsetzen lässt, die bis dato immer mehr Raum einnehmen.

Darüber hinaus soll auch ein Feldhamsterprojekt starten. Hier soll mit Drohnen untersucht werden, wie es um die Bestände bestellt ist, erklärt Beigeordneter Hans Müller. Das Projekt soll im Herbst 2023 losgehen. Falls Tiere gesichtet werden, sollen Möglichkeiten gefunden werden, um den Bestand zu erhalten und die Population zu fördern. „Mit diesem Projekt stehen wir noch ganz am Anfang. Wir wollen uns bereits begonnen Feldhamster-Projekten anschließen und das Wissen daraus nutzen, so der Naturfreund.