Aroniabeeren sind mega-gesund. Superfood sagt man neudeutsch dazu. Aber im Gegensatz zu exotischen Wunderbeeren wie Goji und Acai gedeihen die Schwarzen Apfelbeeren auch prächtig in unserem Klima. Und die Böbinger Aroniabeere von Bio-Bauer Renner hat obendrein noch ein ganz besonderes Aroma.

Sie ist kaum größer als eine Erbse und fast schwarz. Aber die kleine Beere hat es in sich. In ihr steckt eine geballte Ladung an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Eine ganze Palette an positiven Eigenschaften für die Gesundheit wird ihr zugeschrieben: Sie stärkt das Immunsystem, beugt Krankheiten vor, unterstützt Nerven, Knochen und Muskeln, lindert Verdauungsbeschwerden, hemmt Entzündungen, stabilisiert das Herz-Kreislaufsystem, senkt Blutdruck und Cholesterinspiegel, verlangsamt Alterungsprozesse, senkt das Krebsrisiko. Die Rede ist von der Arionabeere, die als heimisches Superfood hochgepriesen wird. Unter Fitness-, Gesundheits- und Ernährungsfans ist sie zu Trendbeere geworden und hat Exoten wie Acai und Goji den Rang abgelaufen. Denn um die Schwarzen Apfelbeeren in den Joghurt zu mischen, braucht es keine langen Transportwege, die dunkel-violette Wunderbeere wächst auch in unseren Gefilden.

Seit dem Wochenende kann man in der Nähe von Altdorf ein weißes Blütenmeer entdecken. Die Aronia-Blüten des Böbinger Bio-Bauers Renner sind aufgegangen. Vor vier Jahren hat Dieter Renner die Powerfrucht zum ersten Mal angebaut. Damit ist er einer von ganz wenigen Betrieben in Rheinland-Pfalz, der sich der Superfrucht verschrieben hat. Die Hauptanbaugebiete liegen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Bayern. Aber eigentlich stammt der Aronia-Strauch aus Nordamerika. Schon die Ureinwohner wussten um seine Heilkraft. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam er über Russland nach Europa. „Im Ostblock wird die Aroniabeere noch heute im medizinischen Bereich genutzt“, weiß Dieter Renner.

Spargel, Beeren – und nun auch Aronia

Er betreibt den Hof zusammen mit seiner Frau Gabi bereits in fünfter Generation. Als die beiden den Betrieb 2001 übernahmen, stellten sie auf ökologischen Landbau um und verabschiedeten sich ein paar Jahre später vom Gemüseanbau. Der trage sich für kleine Betriebe wie den ihren einfach nicht, erklärt der 53-Jährige. Sein Fokus liegt nun auf dem Spargel- und Beerenanbau. Und neben Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren hat sich seit vier Jahren auch die Aroniabeere auf 1,7 Hektar ausgebreitet.

Als Dieter Renner zwei Jahre zuvor erstmals auf einer Messe auf die Frucht aufmerksam wurde und ihren Saft kostete, war das Geschmackserlebnis „ernüchternd“, wie er sich erinnert und den Mund verzieht. Die Beere habe nun mal ein gewöhnungsbedürftiges Aroma. Wegen ihrer vielen Gerbstoffe schmeckt sie säuerlich-herb, erdig-trocken und hat einen adstringierenden Effekt, der so ein pelzig-zusammenziehendes Gefühl im Mund hinterlässt. Aber das Südpfälzer Klima scheint das Beste aus dem Beerchen herauszuholen. Denn umso wärmer der Standort, desto mehr Fruchtsüße befindet sich in den Beeren. „Wir haben 2018 das erste Mal geerntet und aus den Beeren Saft gemacht – und der war wunderbar süß“, berichtet Renner. Woran lag’s? „Wir haben die Beeren länger auf dem Feld gelassen und sie erst vollreif geerntet. So hatten sie 90 Grad Oechsle.“ Das geht natürlich nur bei kleinen Margen. Größere Betriebe ernteten bei 60 Grad Oechsle, um ihre Kapazität zu schaffen, sagt Renner.

Saft will in Kallstadter Obsthof gepresst

Im ersten Ernte-Jahr waren die Pflanzen noch so klein, dass man keine Maschine einsetzen konnte. Also hieß es: „Alle Mann auf die Knie!“ 4000 Kilogramm Beeren haben die Renners damals per Hand gelesen. 2019 übernahm ein Lohnernter mit einer umgebauten Weinlese-Maschine die Arbeit. So konnte die einwöchige Handarbeit in fünf Stunden erledigt werden. Weil Renner seine Wunderbeeren aber gerne so lange wie möglich auf dem Feld belassen und sich nicht von Fremdfirmen Zeitvorgaben machen lassen will, plant der Betrieb, nun eine eigene Erntemaschine anzuschaffen. Etwa 9000 Kilogramm Ertrag brachten die Beeren im zweiten Ernte-Jahr, in dieser Saison rechnet Renner mit 12.000 bis 15.000 Kilogramm. Daraus kann er etwa 8000 bis 10.000 Liter Saft pressen lassen.

Das übernimmt der Obsthof Stockinger in Kallstadt, der sich auf die Produktion von Aroniasaft spezialisiert hat. Dafür nutzt die Kelterei eigene, aber auch Früchte anderer Betriebe. Eigentlich wollte auch Renner seine Beeren dem Obsthof für dessen Produktlinie verkaufen. „Aber unsere Beeren sind zu süß. Das waren die Kunden nicht gewohnt. Die haben gedacht, da sei Zucker zugesetzt. Die Leute haben das nicht abgenommen“, berichtet der Bio-Bauer. Deswegen lässt er in Kallstadt nun für seine eigene Marke Saft pressen, den man bei Bio-Renner in Böbingen sowie bei einigen Hofläden und Naturkosthändlern in der Pfalz und in Baden-Württemberg kaufen kann. Auch Marmelade hat er von einer befreundeten Manufaktur schon herstellen lassen.

Von „super-lecker“ bis „geht gar nicht“

Die Renners betreiben ökologische Landwirtschaft. Das spiegelt sich auch bei Düngung und Pflanzenschutz wieder. Die Aronia sei eine sehr genügsame Pflanze, die wenig brauche, erzählt Dieter Renner, während wir aufs Feld fahren. Doch was ist das? Eine Traube von kleinen Raupen hat sich um ein paar Knospen ein Netz gesponnen. An fünf, sechs Pflanzen bemerkt er den – wir würden sagen – Schädling. Bei Renner heißt es Nützling. Er macht ein paar Fotos mit dem Handy und schickt sie an die Nützlingsberatung. Erst mal abklären, ob es überhaupt nötig ist zu reagieren, bevor er den Raupen mit organischen Insektiziden zu Leibe rückt.

Und wie kommt der Vitamin-Bomben-Saft nun bei den Pfälzern an? Die Reaktionen der Kunden seien unterschiedlich, berichtet Renner. „Manche sagen ,Boah, super-lecker’ und andere ,Ah, geht gar nicht’.“ Der Großteil der Menschen kenne Aroniabeeren gar nicht. Da heißt es wohl, sich selbst eine Meinung zu bilden. Für den 53-Jährigen ist die Regionalität wichtig: „Man braucht keine Superfoods aus der Ferne“, findet er und trinkt wie alle in der Familie jeden Tag 50 bis 100 Milliliter Aroniasaft. Gerade in der aktuellen Corona-Situation sei es schließlich wichtig, das Immunsystem zu stärken.