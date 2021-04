Wenn es um Immobilien geht, ist jeder Privatmann, der kein Fachmann ist, unsicher. Was ist wirtschaftlich sinnvoll, was nicht? Die meisten Menschen sind überfragt, den Mitgliedern des Maikammerer Verwaltungsrates dürfte es nicht anders gehen. Nun ist das Thema Schwesternhaus nicht neu, doch der Sanierungsfachmann Rolf Fuhrmann ist erst durch das Ausschreibungsverfahren ins Spiel gekommen. Und er hat gute Argumente, die für den Erhalt des Hauses sprechen. Wer jetzt einwirft, dahinter stecke Eigeninteresse: Nein, Fuhrmann würde das Haus zwar übernehmen, empfiehlt aber der Kirche eigentlich, es zu behalten. Der Verwaltungsrat sollte sich diese Argumente anhören. Das hat nichts mit Beeinflussung zu tun. Wer eine gute Entscheidung treffen will, muss sich vorher alle Argumente anhören.