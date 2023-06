Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wird es künftig Parkgebühren in Annweiler geben? Sollen Anwohner-Parkausweise ausgestellt werden? Mit diesen Fragen will sich die Stadt befassen. Aber nicht, ohne den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in die Diskussion einzubringen.

Das Thema hatte schon im Vorfeld der Sitzung des Verkehrsausschusses am Dienstag hohe Wellen geschlagen. Für etwas Verwirrung hatte die Beschlussvorlage zur Sitzung geführt, die einen Grundsatzbeschluss