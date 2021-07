In der katholischen Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Edesheim werden 29 neue Kunststofffenster und vier Fluchttüren eingebaut. Der Gemeinderat hat den Auftrag an die Firma Rheinwalt aus Hainfeld vergeben. Die Kosten betragen rund 50.100 Euro. In der Einrichtung sind auch Malerarbeiten an Wandflächen und zum Teil auch an Deckenflächen erforderlich. Der Auftrag hierfür ging für knapp 10.000 Euro an die Firma Wadlinger aus Böchingen.