Die K45 wird ab Montag zwischen dem Landauer Stadtdorf Mörzheim und der Gemeinde Insheim erneuert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitten aufgeteilt, die voraussichtlich bis Ende August dauern werden und eine Vollsperrung erforderlich machen. Zunächst wird die Fahrbahn zwischen Mörzheim und Impflingen erneuert, erst danach folgt der Bereich zwischen Impfligen und Insheim. Die Umleitungen sind beide Male ausgeschildert: Beim ersten Bauabschnitt wird der Verkehr über die B38 sowie die Landesstraßen 493 und 510 geführt. In der zweiten Bauphase kommen Autofahrer über die B38 und die L543 an ihr Ziel. Nach Angaben der Straßenbaubehörde wird rund 550.000 Euro investiert, um die Fahrbahn auf den betreffenden Abschnitten zu erneuern.