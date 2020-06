Wegen Arbeiten an einem Kreisverkehr in Schweigen-Rechtenbach wird ein Teil der B 38 ab Freitag für rund drei Wochen gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer angekündigt. Demnach wird die Fahrbahn jenes Kreisels erneuert, der sich im Süden der Gemeinde befindet. Der Verkehr wird über Bad Bergzabern und Steinfeld beziehungsweise Schweighofen umgeleitet. Zudem wird eine großräumige Umleitung für den Verkehr nach Frankreich eingerichtet – über B 427, A 65 und B 9. In den vergangenen Wochen war bereits die Fahrbahndecke des Kreisels nördlich des Deutschen Weintors saniert worden – ebenfalls unter Sperrung der B 38. Dieser Kreisverkehr wird nun wieder freigegeben.