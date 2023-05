Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kinderheim in Oberotterbach ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in familiärer Not. 1972 retteten Mitarbeiter das Heim vor der sicheren Schließung. In diesem Jahr feiert der Verein Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe deshalb sein 50-jähriges Bestehen.

„Jeden Tag kann alles passieren, wir ertragen es mit liebevoller Penetranz“, fasst die pädagogische Leiterin Sandra Borz die Arbeit mit „ihren Kindern“ im Kinderheim