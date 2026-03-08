Einer sagt, ohne Tabletten könne er nicht schlafen. Wegen der Sperrung der B10-Tunnel bei Annweiler fließt der Verkehr durch die Orte. Über Anwohner im Ausnahmezustand.

Die Vorhölle beginnt an der Hofeinfahrt von Klaus Matz. Der Südpfälzer, Hornbrille, die überwiegend grauen Haare zu einem Zopf zusammengebunden, ist gerade mit seiner Frau bei der Gartenarbeit zugange an diesem herrlich sonnigen Nachmittag. Doch die entspannt wirkende Szene ist getrübt. Der 68-Jährige ist schwer zu verstehen. Dabei ist es keineswegs so, als wäre die Stimme von Matz nicht voluminös genug, bei einem Urpfälzer eh undenkbar. Es sind jene Hintergrundgeräusche, die von der wenige Meter entfernen Ortsdurchfahrt von Sarnstall in den Hof schallen, die das Gespräch so schwierig machen. Die Sperrung der B10-Tunnel hat hier gerade alles verändert.

Seit etwas mehr als einer Woche wird der Verkehr der Bundesstraße durch Annweiler, Rinnthal und eben auch Sarnstall geleitet. Knapp drei Monate soll das so gehen, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt. Die Tunnel hätten gesperrt werden müssen, unter anderem um die Brandmeldeanlage und die Videotechnik auszutauschen, hieß es. Klaus Matz ist wie so viele Anwohner der Umleitungsstrecke leidgeprüft, es ist ja nicht so, als würde das zum ersten Mal passieren. „Wir haben schon viele Sperrungen mitgemacht. Wenn die Tunnel husten, ist direkt zu“, sagt Matz, inzwischen angelehnt an die Papiertonne, die er zur Abholung vor sein Haus gestellt hat. „Aber es ist jedes Mal mehr Verkehr, vor allem mehr Schwerverkehr.“

Im Tunnel geht es derzeit gemächlich zu. Arbeiter ziehen alte Kabel aus der Decke. Foto: Christoph Demko

Die Pappmännchen bitten: Fahrt langsam!

Nur wenige Zentimeter von der Hauswand entfernt, vor der Matz steht, pressen sich Autos und Lastwagen unablässig aneinander vorbei. Bei diesem Prachtwetter sind natürlich auch schon die ersten Motorradfahrer unterwegs, die Geräuschkulisse ähnelt jener der Karlsruher Kriegsstraße zur Rushhour, mindestens. Gegenüber dem Haus von Klaus Matz ist auch der Nachbar mit der Gartenarbeit beschäftigt. Er pflanzt Blumen in einen großen Kübel, sehr geschmackvoll. Warum sich auch aufhalten lassen von den 40-Tonnern, die vor der Haustür vorbeibrummen? Dennoch sind einige auch in Sorge wegen des vielen Verkehrs. Manche Anwohner der Ortsdurchfahrt haben Pappmännchen vor ihren Häusern aufgestellt, diese halten Schilder in Händen. Auf denen wird darum gebeten, doch langsam zu fahren. Es gilt Tempo 30 während der Umleitungszeit. Die Hoffnung ist eben immer noch da auf diesem Erdball, dass man bei den Leuten an die Vernunft appellieren kann.

Video: Andreas Schlick, Christoph Demko und Ali Reza Houshami

Die Polizei hat für die Zeit der Tunnelsperrung trotz der Pappmännchen angekündigt, sehr häufig zu kontrollieren, vor allem das Transitverbot für Lkw, das bis zum Abschluss der B10-Arbeiten gilt. Und es ist in der Tat auffällig, wie bemüht die Ordnungshüter seit Beginn der Sperrung darum sind, per Pressemitteilung auf ihre Kontrollerfolge hinzuweisen. Thomas Sewohl, Sachbearbeiter Verkehr beim Polizeipräsidium Landau, erklärt, dass die Kollegen tatsächlich zehn Wochen lang jeden Tag kontrollieren werden – sofern andere Einsätze das nicht verhindern.

Von Beginn der Sperrung am Freitag vor einer Woche bis zum vergangenen Donnerstag war die Polizei laut Sewohl mit zwei bis in der Spitze 34 Kräften 28-mal vor Ort. Dabei seien 312 Lkw kontrolliert worden, 122 von ihnen seien nicht berechtigt gewesen, hier unterwegs zu sein. Alle müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühren von rund 30 Euro bezahlen. Zudem mussten die Fahrer umdrehen und einen langen Umweg in Kauf nehmen.

Google antwortet der Polizei bisher nicht

Aber warum kommt der Schwerlastverkehr überhaupt hier an? Ist das Ignoranz? Oder Unwissenheit? Falko Grote kann das nicht abschließend beantworten. Der Leiter der Polizeiwache in Annweiler hat trotzdem einen Erklärungsansatz. Viele nutzten Google Maps für die Navigation, sagt er. Und dort werde nicht angezeigt, dass die Strecke tabu ist. Der Kartendienst misst nämlich den Verkehrsfluss und leitet daraus ab, ob eine Route offen ist oder nicht. Und weil berechtigterweise einige Lkw auf der Umleitung unterwegs sind, meldet Google: Alles prima, die Strecke ist frei. Grote erzählt, dass die Polizei bereits beim Tech-Riesen angefragt habe, ob die Sperrung nicht angezeigt werden könne. Eine Antwort gab es bislang nicht.

Die Botschaft der Polizei mit Blick auf die vielen Kontrollen auf der Umleitungsstrecke ist jedenfalls klar: Bürger, wir sind da und passen auf, dass die Sache hier verkehrsmäßig nicht aus dem Ruder läuft. Doch wer an jenem Nachmittag in Sarnstall auf die Nummernschilder der Lastwagen schaut, entdeckt Holländer, Serben oder Belgier und denkt: Wenn gerade keiner kontrolliert, rollt hier alles durch, Genehmigung hin, Genehmigung her. Sewohl ist dieses Problem bekannt. „Die Kontrolle eines Lkw dauert mitunter 30 Minuten“, erklärt er. In dieser Zeit könnten die Beamten kein anderes Fahrzeug unter die Lupe nehmen. Dann kämen leider viele einfach ohne Kontrolle durch. „Ein Kollege hat mitgezählt und ist auf 60 Lkw mit auswärtigen Kennzeichen in 50 Minuten gekommen, die während der Kontrolle eines herausgezogenen Fahrzeug passiert haben.“

Beim Wasgau-Markt in Annweiler könnte es für Fußgänger kompliziert werden, die Straßenseite zu wechseln. Foto: Iversen

Feurig wird er Ortschef beim Thema LBM

Gernot Neuer findet es dennoch respektabel, dass die Polizei aktuell so präsent ist. Doch der Ortsvorsteher von Sarnstall, der gerade auf dem Gehweg an der Ortsdurchfahrt steht, muss beim Erzählen aufpassen, nicht skalpiert zu werden. Es kann schon mal gefährlich werden dieser Tage, wenn ein Bus wegen Gegenverkehrs weit ausscheren muss. Doch Neuer ist ein stabiler Typ mit festem Händedruck und Marlboro-Stimme. Der herannahende Außenspiegel eines Busses bringt ihn nicht aus der Ruhe. Feurig wird Neuer eher, wenn er über den LBM spricht. Dieser habe bei den letzten Tunnelsperrungen auf allen Bordsteinen in der Ortsdurchfahrt gelbe Schwellen platziert, damit Fahrzeuge nicht auf die Bürgersteige ausweichen. So sei es auch für die aktuelle Umleitung geplant gewesen, das sei in einem Protokoll eines Vorgesprächs mit den Behörden auch entsprechend festgehalten worden, so Neuer. „Hier laufen ja auch viele Schulkinder entlang.“ Doch von den gelben Schwellen überall sei nichts zu sehen. Man merkt Neuer an, dass er bebt.

Seine Wut hat er auch zu Papier gebracht, der Brief ging nicht nur an Medien und Kommunalpolitik, sondern auch an verschiedene Ministerien. Jeder soll mitbekommen, was hier in Sarnstall abgeht wegen der B10-Tunnelsperrung. In dem Brief schreibt Neuer, dass das Verhalten des LBM mal wieder von Arroganz zeuge. Für die Behörde sei es wichtiger, dass der Verkehr rolle, so wenig wie möglich Zeit verliere. Alles andere sei nachgeordnet. „Kommunikation gibt es vom LBM aus keine“, sagt Neuer. „Man kommt sich als Bittsteller vor.“ Ihn störe auch, dass die Hinweisschilder an der A65, der B10-Verkehr soll ja weiträumig umgeleitet werden, mit dem Wort Bedarfsumleitung versehen seien. „Welcher rumänische Lastwagenfahrer soll das verstehen?“ Da müssten Symbole hin, sagt Neuer, die eindeutig klar machten, dass man lieber nicht auf die B10 auffahren sollte.

LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft (links) und Falko Grote, Leiter der Polizeiwache Annweiler, begutachten den Baufortschritt. Foto: Christoph Demko

LBM-Chef: Es muss einfach sein

Wesentlich ruhiger und vor allem äußerst entspannt geht es nur einen Katzensprung von Sarnstall entfernt zu. Hier, am Ostportal des gut einen Kilometer langen Staufertunnels, donnern keine Lastwagen mit laut ratternden Reifen und krächzenden Stoßdämpfern vorbei. Auch Motorräder gibt es hier nicht, noch nicht einmal ein Kleinwagen rollt die Strecke entlang. Lediglich ein leises Hintergrundrauschen ist zu vernehmen. Es stammt von eben jener Umleitungsstrecke, die die Vorhölle über die Örtchen unterhalb der Tunnelstrecke hereinbrechen lässt. Mitten auf der B10, wo Tag für Tag normalerweise 17.000 bis 18.000 Fahrzeuge unterwegs sind, steht ein Rednerpult. Davor sind Biertischgarnituren aufgebaut. Der LBM hat zum Pressetermin geladen, um über die Baustelle zu informieren.

„Wo es möglich war, haben wir Tempo 30 angeordnet“, erklärt Martin Schafft. Zudem seien für Fußgänger fünf Ampeln aufgestellt worden. In Rinnthal und Sarnstall seien stellenweise Schwellen angebracht worden, um ein Überfahren des Bürgersteigs zu verhindern. Der Leiter der LBM-Dienststelle in Speyer weiß, dass der zehnwöchige Lockdown der Tunnel eine enorme Belastung für die Anwohner entlang der Umleitungsstrecke ist. Das betont er mehrfach. Trotzdem: Es muss einfach sein.

Der Verkehrsstrom, der nach Sarnstall hineinrollt, ist schier endlos. Foto: Christoph Demko

Mehr als acht Kilometer Kabel werden verlegt

Vor allem technisch sind die Anfang der 90er-Jahre gebauten Röhren nicht mehr zeitgemäß. Die Brandmeldeanlage muss erneuert, die Videoüberwachung modernisiert werden. Dazu hat Schafft einige Zahlen mitgebracht. Mehr als acht Kilometer neue Kabel werden in den kommenden Wochen verlegt, fast 150 neue Kameras werden aufgehängt. Ziel der engmaschigen Überwachung sei es, der Rettungsleitstelle Landau bei einem Unfall bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung einen detaillierten Einblick gewähren zu können. Und wenn schon mal gesperrt ist, werden direkt auch Arbeiten erledigt, die ohnehin regelmäßig anfallen: Reinigung und Erneuerung der Fliesen, Gehölzschnitt, Beseitigung von Unfallschäden und weiterer Kleinkram. Alle Arbeiten zusammengenommen kosten etwa 6,4 Millionen Euro.

Dann geht es hinein in den Staufertunnel. Zu Fuß auf der B10 unterwegs – so muss sich ein autofreier Sonntag in der Ölkrise Anfang der 1970er-Jahre angefühlt haben. In der Röhre passiert gerade nicht allzu viel. Kanalreiniger lassen einen dicken Schlauch in einen Gully hinab, um das zu tun, was schon ihr Name verrät: den Kanal zu reinigen. Ein paar Meter weiter schweben zwei Arbeiter auf einem Hubsteiger langsam in Richtung Decke, um dort alte Kabel herauszuziehen. Es geht hier fast schon gemütlich zu. Lärm macht nur der Hubsteiger, der immer mal wieder ein paar Sekunden lang laut piept, wenn er an seine nächste Station manövriert wird.

Galgenhumor in Sarnstall

Gernot Neuer steht inzwischen auch nahe der Vorhölle, im Hof von Klaus Matz. Die beiden sind Nachbarn, also auch Leidgenossen. Das verbindet. Neuer und Matz jedenfalls wollen gar nicht daran denken, wie das die kommenden Wochen hier weitergehen soll mit diesem Verkehr. „Ohne Tabletten könnten wir im Moment nicht schlafen“, sagt Klaus Matz. Seine Frau hat inzwischen für die Runde im Hof herrliche Cappuccinos gemacht, vielleicht hilft das ein wenig gegen die schlechte Stimmung. Sie grinst und sagt: „Man muss die Fenster zulassen, damit man frische Luft kriegt.“ So hört sich Galgenhumor gerade in Sarnstall an.