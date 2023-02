Magische Momente in einem eiserstarrten Reich am Ende der Welt erlebte RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle bei ihrer Reise in die Antarktis. Tauchen Sie mit ein in diese Welt aus weißer Weite, putzigen Pinguinen und bedrückender Walfanggeschichte.

RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle war drei Wochen in antarktischen Gefilden unterwegs. Foto: Judith Hörle Das Kreuzfahrtschiff von Hapag Lloyd hat die höchste Eisklasse. Foto: Judith Hörle Die Stiefelwaschanlage ist bei jedem Landgang Pflicht. Nichts darf in polare Schutzgebiete eingeschleppt oder mitgenommen werden. Foto: Judith Hörle Die braunen Flecken im Grün: alles Pinguine. Foto: Judith Hörle 200.000 Tiere leben in der Königspinguin-Kolonie von Salisbury Plain. Es ist die zweitgrößte Kolonie auf der Insel Südgeorgien. Foto: Judith Hörle Kein „Wollpinguin“, wie die ersten Seefahrer dachten, sondern ein Königspinguin-Junges. Foto: Judith Hörle Ein Seebären-Baby auf Südgeorgien. Foto: Judith Hörle Seltenheit: ein weißer Seebär. In einem von 1000 Fällen haben die Robben so eine helle Färbung. Foto: Judith Hörle Die Walfangstation von Grytviken. Hier begann 1904 das Schlachten auf Südgeorgien. Über 1,4 Millionen Meeressäuger wurden bis in die 1960er-Jahre in antarktischen Gefilden getötet. Foto: Judith Hörle Die Walfänger bauten sich sogar eine Kirche. Foto: Judith Hörle Durch ihre Atemluft sind Wale schon von Weitem zu erkennen. Foto: Judith Hörle A76A – der aktuell größte Eisberg der Welt. Er ist größer als das Saarland. Acht Stunden dauert es, bis wir ihn passiert haben. Foto: Judith Hörle Selbst unser Kapitän Axel Engeldrum kannte diesen bisher nur aus Berichten. Foto: Judith Hörle Das Schiff bahnt sich den Weg durch Eisschollen. Foto: Judith Hörle Die verrosteten Überreste der Walfangstation auf Deception Island. Foto: Judith Hörle Einige Mutige wagen auf der Kraterinsel das Bad im 5 Grad Celsius kalten Wasser. Foto: Judith Hörle Eselpinguine vor Gletscherkulisse in Yankee Harbour. Foto: Judith Hörle „Ich kann fliegen.“ Nein, das wird nichts. Dafür zählen Eselpinguine zu den schnellsten Schwimmern. Foto: Judith Hörle Die Kleinen sind immer hungrig. Die Eltern würgen das anverdaute Fressen aus und übergeben es dem Nachwuchs. Foto: Judith Hörle Faszinierende Eiswelten entlang der antarktischen Halbinsel. Foto: Judith Hörle Dieser Moment muss festgehalten werden, denn das Eis schwindet Jahr um Jahr. Die antarktische Halbinsel ist nach der Arktis der Ort, der sich am schnellsten auf der Erde erwärmt. Foto: Judith Hörle Mit dem Schlauchboot (klein in der Mitte) erkunden wir die Eiskanäle vor den Melchior-Inseln. Foto: Judith Hörle Das Eis schimmert in intensivstem Blau. Foto: Judith Hörle Vergängliche Eiskunst schwimmt vor den Zodiacs. Foto: Judith Hörle Expeditionsleiter Arne Kertelhein führt seit 20 Jahren Touristen in polare Regionen. Foto: Judith Hörle Abendliche Fahrt durch das faszinierende Eismeer vor Neko Harbour. Foto: Judith Hörle Eine Raubmöwe hat es sich auf einem Eisberg gemütlich gemacht. Foto: Judith Hörle Die argentinischen Forschungsstation Almirante Brown wurde 1984 zerstört (rechts). Der damalige Stationsarzt zündete sie an, nachdem nach drei Überwinterungen wieder kein Ersatz für ihn vorgesehen war. Inzwischen ist sie neu aufgebaut. Foto: Judith Hörle Die Paradiesbucht trägt ihren Namen zu Recht. Die sonst wenig zu Sentimentalität neigenden Walfänger gaben ihr einst den Namen. Foto: Judith Hörle Knuffig: eine Weddellrobbe. Der Pelz-Koloss bringt bis zu einer halben Tonne auf die Waage. Foto: Judith Hörle Mit Zwiebelprinzip trotzt Redakteurin Judith Hörle der Kälte. Foto: Judith Hörle Atemberaubende Formenwelten aus Eis. Foto: Judith Hörle Ein Buckelwal taucht vor einem Eisberg auf. Foto: Judith Hörle Die Schwanzflossen der Wale sind einzigartig – wie ein Fingerabdruck. Foto: Judith Hörle Pinguine treiben auf einer Eisscholle umher. Foto: Judith Hörle Die Pinguin-Kolonie von Petermann Island vor beeindruckender Bergkulisse. Foto: Judith Hörle Ein Adeliepinguin tappst durchs Eis. Die Pinguine verstehen sich auch im Eisgleiten auf dem Bauch. Genistet wird aber nur auf Felsen. Foto: Judith Hörle Zodiacfahrt zu einem alten Walfangschiff vor Entreprise Island. Seit 1915 liegt das Wrack im Wasser. Foto: Judith Hörle Foto 1 von 38

RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle war drei Wochen in der Antarktis unterwegs. In ihrer Video-Reisedokumentation erleben Sie, wie Pinguin-Küken der Kälte trotzen, Seebären-Babys die Welt um sich erkunden und Schlauchboote durch wundersame Eislandschaften gleiten.

