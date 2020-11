Als „emotionale Pauschalaussagen“ betitelt Ernst Gerber (FDP), Kopf der Interessengemeinschaft Queichhambach/Gräfenhausen, die Beiträge der B-10-Ausbaukritiker BUND und BI Queichtal auf den Artikel „Komplettentlastung für alle Anrainer“ vom 5. Oktober. Die Anrainer-Kommunen hatten ihren Ausbauvorschlag bei einem Vor-Ort-Termin der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hat diesen ebenso wie seine neun Haupt- und Untervarianten für den B-10-Abschnitt rund um Annweiler in die Prüfung aufgenommen. Die „Queichhambacher Variante“ sieht einen vierspurigen Basistunnel, eine überdachte Troglösung bis Queichhambach und kleinere Kreisel als beim LBM-Favoriten vor. BUND und BI Queichtal lehnen den B-10-Ausbau generell ab. Die Anrainer-Kommunen suchen hingegen nach der für sie vertretbarsten Lösung, da der voranschreitenden B-10-Ausbau von beiden Seiten auf den Tunnelabschnitt den Flaschenhalseffekt verstärke, wie Gerber argumentiert.

„Der Ortsbeirat Queichhambach hat sich von der Fundamentalkritik der BI Queichtal entfernt, zumal der Bundesverkehrswegeplan vollendete Tatsachen geschaffen hat“, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher, „wir wollen beim Ausbau mitgestalten und die Kollateralschäden für Mensch, Unesco-Biosphäre, Tourismus und Wirtschaft so gering wie möglich halten.“ Eine Totalverweigerung wäre dem Trifelsland nicht dienlich. Die Anrainer wollen sich mit ihrem eigenen Vorschlag den „Auswüchsen“ der LBM-Planungen wie in Hinterweidenthal entgegenstellen. Von „Einlullung“, wie von den Ausbau-Gegnern vorgeworfen, könne keine Spur sein, so Gerber.

An Ulrich Mohr, Werner Schreiner und Markus Braun, die sich in der RHEINPFALZ dazu äußerten, richtet Gerber die Worte: „Sie wohnen fernab der B 10. Wir aber haben die Verantwortung für unsere Einwohner. Wir müssen als gewählte Vertreter gangbare Lösungen finden.“ Die Bürger der betroffenen Gemeinden würden nicht „von außen geschickt kanalisiert“, wie kritisiert. „Nein, wir haben Verantwortung übernommen, indem wir uns planerisch haben etwas einfallen lassen. Wir haben unsere Zukunft selbst in die Hand genommen.“