Wie schon in einigen anderen Gemeinden in der Region soll auf Wunsch des Gemeinderates auch auf dem Flemlinger Friedhof ein anonymes Urnenfeld angelegt werden. Es soll sich dabei beispielsweise auch an den Einrichtungen in Hainfeld orientiert werden. Nach deren Besichtigung soll entschieden werden, wie weiter verfahren wird, berichtet Flemlingens Ortsbürgermeister Peter Henrich gegenüber der RHEINPFALZ.