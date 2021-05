Anny Oerther weiß, wovon was sie spricht. Zweimal musste sie ihre Heimat verlassen. In unserer Serie „Mein Kriegsende“, berichtet sie über ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und von dem beklemmenden Gefühl der Flucht.

„Viele haben es nicht verkraftet“, sagt Anny Oerther. Gleich zweimal musste die heute 88-Jährige ihre Heimat durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs verlassen. Aufgewachsen ist Oerther als Tochter eines Metzgers in Oberotterbach, nahe der französischen Grenze. Hier war die Angst vor einem Angriff natürlich sehr groß. Weil der Vater einen eigenen Betrieb hatte, blieb er zur Verpflegung der Bevölkerung vor Ort und wurde nicht zum Kriegsdienst eingezogen. Ihr falle es oft nicht leicht über das Geschehene zu reden, aber sie möchte, dass nachfolgende Generationen erfahren, welche Folgen ein Krieg haben kann.

„Es war der 1. Dezember 1939. Um 6 Uhr morgens klopfte es plötzlich am Fensterladen“, erzählt sie. Mitnehmen konnten sie nur das Nötigste. „Ich hatte meine Schultasche mit den Büchern und wichtigsten Papieren sowie eine kleine Tasche mitgenommen.“ Die Evakuierung kam für sie und ihre Mutter sehr überraschend. Zusammen mit ihrer Mutter rannte sie zu einem Versammlungsort im Dorf. Von dort aus ging es mit Autos weiter nach Barbelroth, von wo aus die Bewohner auf verschiedene Orte verteilt wurden. Über einige kleine Zwischenstationen gelangten Oerther und ihre Mutter schließlich nach Grünsfeld, wo sie in einer Metzgerei einige Tage unterkamen.

Nicht immer willkommen

Mit dem Zug ging es weiter nach Staffelstein. Unterwegs mussten sie einen Zwischenhalt einlegen, um nicht von Bomben getroffen zu werden. „Man hat sich richtig verlassen gefühlt“, erzählt Oerther. In Staffelstein kam auch der Vater nach, welcher vorerst zurückgeblieben war. Kurz darauf wurde er einer Metzgerei in Ebensfeld zugewiesen.

Eine Geschichte blieb Oerther gut im Gedächtnis. Ihre Tante war zur selben Zeit mit sieben Kindern auf der Flucht. Doch wegen der Nähe zu Frankreich waren die Flüchtenden nicht überall willkommen. „Stock-Franzosen hat man uns genannt“, erzählt sie. So kam es, dass niemand die Tante aufnehmen wollte und sie mit ihren Kindern in einem alten Schloss untergebracht wurde. Als Oerther und ihre Familie sie dort besuchen wollten, habe die Truppe die Tür mit der Axt einschlagen müssen, weil sie durch die Kälte zugefroren war. Die schlimme Situation der Flüchtenden habe auch an der allgegenwärtigen Armut in der Region gelegen.

1945 ging es erneut auf die Flucht

Die letzte Station für die Familie war in Dirmstein. Ein Bekannter hatte dort ein großes Weingut. „Der Besitzer machte meinen Vater ausfindig und brachte ihn in einer Metzgerei in Dirmstein unter“, erzählt Oerther. Insgesamt waren sie etwa fünf oder sechs Monate auf der Flucht. Doch das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.

„Dann ging der Krieg erst richtig los“, so Oerther. „Mein Vater half dabei, einen Bunker in einen Berg zu graben, in dem das Dorf vor den Bomben geschützt war“, erzählt sie. Sie könne sich noch an die nächtlichen Sirenen erinnern, die vor den Bomben warnten. 1945 ging es dann erneut auf die Flucht. „Wie genau die Reise ablief, kann ich leider nicht mehr genau sagen“, sagt Oerther. Dieses Mal musste der Vater bleiben und am „Volkssturm“ teilnehmen, einem letzten Aufruf des Nazi-Regimes, Deutschland zu verteidigen.

„Endlich wieder heim“

Nach Kriegsende fuhr Oerther mit ihrer Mutter und sieben weiteren Familien wieder nach Hause. „Endlich wieder heim“ – dieser eine Gedanke ging ihr durch den Kopf, als sie erfuhr, dass der Krieg endlich vorbei war. Als sie ankamen, mussten sie aber feststellen, dass ein Großteil des Dorfes durch das Bombardement zerstört worden war. „Wir haben die Fenster einiger Häuser mit Pappe verklebt und angefangen, mit den Mitteln, die wir hatten, das Dorf wieder aufzubauen“, erzählt Oerther. Die erhoffte Hilfe zum Wiederaufbau sei ausgeblieben. Auch eine psychologische Unterstützung zur Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse habe es bis heute nicht gegeben.

Doch nicht nur die zerstörten Häuser waren ein Problem. Das umliegende Gebiet sei mit Landminen übersäht gewesen. „Einmal trat eine Gruppe Mädchen bei einem Schulausflug auf eine Miene. Zwei von ihnen starben sofort. Die Dritte wurde schwer verletzt“, erzählt Oerther.

„Viele wollen nicht mehr darüber reden“, sagt Oerther. Es falle den meisten sehr schwer, sich an diese schreckliche Zeit zu erinnern. Auch sie kann heute noch keine Filme oder Dokumentationen über die damalige Zeit anschauen. Und ob sie darüber sprechen könne, sei Tagesform abhängig. Doch sie wolle die Erinnerung wachhalten. „Es gibt ja nicht mehr viele, die davon berichten könnten.“ Was ihr Angst mache, sei der wieder stärker werdende Hass gegen die jüdische Bevölkerung. „Die, die es heute glorifizieren, haben es nicht erlebt. Ich hoffe, es wird nie wieder zu einer solchen Katastrophe kommen!“