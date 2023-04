Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ach, was gab das jedes Jahr Diskussionen um die Steuern in Annweiler. Konstant lassen oder anheben, das war hier die Frage. Wegen der Corona-Krise stellt sie sich in diesem Jahr jedoch nicht. Die Finanzaufsicht ist gnädig, um den geschundenen Bürgern etwas Gutes zu tun.

Normalerweise ist die Trifelsstadt, die tief in den roten Zahlen steckt, angehalten, jede Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Finanzen auszukosten – sprich: möglichst jährlich die Realsteuerhebesätze