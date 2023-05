Der erste Jahresempfang der Stadt Annweiler am Samstag, 27. Mai, steht ganz im Mittelpunkt der Freundschaft in Europa. Gefeiert werden die Städtepartnerschaften mit Ambert (35 Jahre), Gorgonzola (15 Jahre) und Hartzviller, das seit 40 Jahren mit dem Ortsteil Queichhambach verbunden ist.

Es war an den Pfingstfeiertagen 1988, als die Partnerschaft zwischen dem französischen Ambert und Annweiler besiegelt wurde. Über die freien Tage fuhr eine Abordnung aus Stadträten und Mitgliedern des KVA, Tennisclub und Trifelschor nach Frankreich. Am 22. Mai unterzeichneten die Bürgermeister Georges Chanoine und Peter Weber die Partnerschaftsurkunde.

Bereits seit 1983 besteht die Partnerschaft der französischen Gemeinde Hartzviller und dem Ortsteil Queichhambach. Dieses beschauliche Örtchen war einst eine bedeutende Produktionsstätte für das berühmte Kristallglas aus der Moselregion. Dort werden noch heute Kristallwaren gefertigt.

Baum der Freundschaft

2008 folgte das italienische Gorgonzola, das bereits seit 2003 mit Ambert freundschaftlich verbunden war. Im Rahmen des jährlichen Käsefestes wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung Gorgonzolas die Unterschriften der beiden Bürgermeister unter die Urkunden gesetzt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Bevölkerung zu dem Fest am kommenden Samstag ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz eingeladen. Der Verein Zukunft Annweiler und der Werbekreis werden typische regionale Spezialitäten aus Ambert und Gorgonzola reichen, und die Innenstadt lädt zum Verweilen ein. Musikalische Akzente wollen Mario Siegmayer und die Trifelsherolde setzen. Im Anschluss an den Jahresempfang wird der Baum der Freundschaft am neuen Westentreé gepflanzt, teilt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried mit.