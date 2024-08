Den 100. Geburtstag in großer Familienrunde feiern können – wer wünscht sich das nicht? Anneliese Theilmann aus Schweigen-Rechtenbach kann auf 100 Jahre zurückblicken.

Im Kreise ihrer Lieben feiert Anneliese Theilmann am Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Rüstig ist sie. Wagt immer noch ein kleines Tänzchen und strahlt über das ganze Gesicht. Gewiss hier und da zwackt es, aber ihr Jahrhundert will sie feiern.

Anneliese Theilmann, geborene Jung, wurde am 22. August 1924 in Dörrenbach geboren. Sie wuchs mit zwei weiteren Geschwistern auf. Zu ihrer jüngeren Schwester Luise hatte sie ein besonders inniges Verhältnis.

Das Leben an der Grenze zu Frankreich war damals schwer, und so evakuierte man die Familie 1939 nach Oberfranken. Dort wurden sie in einer, wie Anneliese Theilmann in ihren Memoiren aufschrieb, sehr guten Familie untergebracht. Bei Schneidermeister Gagel. Sie half im Haushalt und lernte mit großem Geschick das Nähen und Schneidern.

Nachbarn geheiratet

Ein Jahr später durften sie alle wieder zurück nach Dörrenbach. Hier arbeitete sie in der Rebveredelungsanstalt in Dörrenbach und half in der Landwirtschaft.

Anneliese lernte ihren zukünftigen Mann Heinrich in Rechtenbach kennen. Denn ihre Schwester war verlobt mit Eduard, dem Nachbar von Heinrich Theilmann. Und wie das halt so ist, man begegnet sich und lernt sich kennen. Und findet sich sympathisch. So wurde 1950 eine Doppelhochzeit der Schwestern mit Eduard und Heinrich gefeiert. Zwei Kinder, Sohn Rolf und Tochter Pia, komplettierten die Familie.

Auch die Goldenen Hochzeiten durften die beiden Paare gemeinsam verbringen. Dazu erzählt die Tochter: „Natürlich wurde sich für den Tag neu eingekleidet. Unabhängig voneinander suchten sich die Schwestern das gleiche Kostüm heraus und brachen in schallendes Gelächter aus. Es wurde höflich jeweils die andere gefragt, ob die Kleiderwahl so beibehalten werden kann. Das war kein Problem für beide, sondern noch ein weiterer Aspekt der Verbundenheit.“ Da war der Wunsch, sich noch zwei gleiche Blumensträuße für den großen Tag zu bestellen, nicht abwegig.

Rundflug und Schlittenfahrt

Die Theilmanns bauten 1972 ihr Haus im Ort und betrieben eine Ferienwohnung. Als eine offene, tolerante und hilfsbereite Frau ist Anneliese Theilmann bekannt. Zu ihrem 70. Geburtstag wagte sie einen Rundflug über die Südpfalz. Schwer beeindruckt erzählte sie davon. Aber auch für viel Spaß war sie zu haben. So drehte sie mit dem Roller von Enkel Yannik mehrere Runden und testete mit einem alten Holzschlitten im Winter die Schneepisten. Auch das E-Mobil ihres Mannes bewegte sie und fuhr damit durchs Dorf. Und wenn sie mal ihren Haustürschlüssel vergessen hatte, kletterte sie einfach übers Gartentürle.

Die Jubilarin liebt nach wie vor die Gesellschaft und freut sich mit ihren Kindern, vier Enkel und sieben Ur-Enkel, 100 Jahre Leben zu feiern.