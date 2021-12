63 Elternpaare haben Ende 2020 in einer Umfrage signalisiert, dass sie an der Edesheimer Grundschule ein Ganztagesangebot in Anspruch nehmen würden. Damit die Einrichtung ab dem nächsten Schuljahr tatsächlich zur Ganztagsschule wird, sind verbindliche Anmeldungen nötig.

Als Ganztagsschule würde sich in Edesheim nach dem Unterricht am Vormittag ein kostenloses Angebot des Landes anschließen. Das Programm würde bis auf freitags nach 12 Uhr beginnen und bis 16 Uhr gehen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde, die Trägerin der Einrichtung ist, wären Ganztagskinder zur Teilnahme verpflichtet. Das Mittagessen soll von einem Caterer geliefert werden, die Kosten hätten die Eltern zu tragen. Wie Schuldezernent Daniel Salm (FWG) kürzlich an einem Infoabend berichtete, ist für die Schülerbeförderung nach Groß- und Kleinfischlingen sowie nach Hainfeld gesorgt, die Busfahrpläne würden angepasst.

Nach der Lern- und Übungszeit sind wechselnde Arbeitsgemeinschaften und kreative, sportliche, musische Freizeitangebote vorgesehen, die auch durch Spielangebote ergänzt werden können. Hierbei soll auch mit Vereinen zusammengearbeitet werden. Das Konzept für das Ganztagesangebot soll in der ersten Jahreshälfte 2022 vom Kollegium erstellt werden. Dafür sind zusätzliche Stunden für die Lehrkräfte bereits genehmigt worden, teilt Salm gegenüber der RHEINPFALZ mit.

Wie viele Anmeldungen benötigt werden

Auch wenn die Grundschule zur Ganztagsschule werden sollte, ist die Forführung des Betreuungsangebotes über Mittag bis 13.45 Uhr vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Angebot des Schulträgers.

Bis kurz vor Weihnachten können Eltern sich für die Ganztagsschule verbindlich anmelden, 36 Zusagen werden benötigt. Derzeit besuchen 154 Mädchen und Jungen die Edesheimer Einrichtung. Sie wäre in der VG Edenkoben die dritte Ganztagsschule.

Derweil liegen die Pläne des Architekten für die Erweiterung vor. Entstehen soll eine große Mensa, vorgesehen sind zudem Mehrzweckräume sowie Lese-, Spiel- und Ruheräume. Auch ein im Schulgebäude integrierter Toilettenbereich ist angedacht. Sie sollen sich in einem neuen Flügel befinden, der auf einem öffentlichen Teil des Schlossgeländes errichtet werden soll. Baubeginn wäre im Juli kommenden Jahres. Im September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten sollen nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich 2,5 Millionen Euro betragen, Zuschüsse vom Land sind zu erwarten.