Kinder und Jugendliche, die im Schuljahr 2021/2022 die Klassenstufen 5 bis 13 an den allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen sowie sich an der Berufsbildenden Schule SÜW befinden, können wieder an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Das Internetportal für die Anmeldung ist ab Freitag bis 21. Juni geöffnet. Alle Eltern erhalten über die Schulen einen Brief mit den Zugangsdaten für die Online-Registrierung. Die Teilnahme ist freiwillig. Unterstützung erhalten Mütter und Väter auch an Servicestellen, die an den Schulen eingerichtet sind. Wurde bereits ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit bewilligt, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht mehr erforderlich. Infos gibt es bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06341 940180.