Auch wenn noch nicht sicher ist, ob die Corona-Lage es dann erlauben wird, haben das Biosphärenreservat, Landesforsten und Partnerinstitutionen in diesem Jahr wieder Junior-Ranger-Camps geplant. Dafür kann man sich ab sofort anmelden. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren erleben und erforschen bei fünftägigen Camps die Natur. Erstmals ist auch ein Camp Ende Mai vorgesehen. Zudem gibt es zwei Camps, die sich speziell an fortgeschrittene Junior-Ranger ab zwölf Jahren richten. Ein neues Angebot sind die Entdecker-Camps für alle ab zehn Jahren, die monatlich jeweils übers Wochenende stattfinden. Insgesamt elf Camps – eins in den Pfingst-, sieben in den Sommer- und drei in den Herbstferien – stehen den Abenteuerlustigen an unterschiedlichen Orten im Pfälzerwald zur Wahl. Die Camps laufen jeweils montags bis freitags von 9 bis 14 oder 16 Uhr. Bei manchen Camps gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten. Bei den Camps üben die jungen Entdecker beispielsweise, sich mit Karte und Kompass zu orientieren, sie lernen Tiere und Pflanzen kennen, erfahren Wissenswertes über eine umweltverträgliche Lebensweise und gehen auf Spiel- und Entdeckungstouren. Eine Übersicht zu allen Angeboten gibt es unter www.pfaelzerwald.de. Die Teilnahmegebühr für ein ganztägiges Camp beträgt 99 Euro. Camps mit Übernachtung und Vollpension kosten 199 Euro.

Anmeldung