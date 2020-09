Analog zur Sommerschule bietet der Landkreis Südliche Weinstraße in den Herbstferien an verschiedenen Schulstandorten eine kostenlose Ferienschule an.

Die Herbstschule läuft in den Ferienwochen der Herbstferien im Landkreis Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden. In der Verbandsgemeinde Maikammer ist die Herbstschule für Klassenstufen 1 bis 8 in der Paul-Gillet-Realschule Plus, Luitpoldstraße 74, in Edenkoben. Für die Klassenstufe 5 bis 8 der Schulen in Trägerschaft der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße erfolgt die Anmeldung in der Zeit vom 28. September bis 7. Oktober über die jeweilige Schule. Die Anmeldung für Grundschüler läuft über die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung.