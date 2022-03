Nach einer pandemiebedingten längeren Pause lädt das Team der Gemeindebücherei wieder zu einer Abendlese in die Gäuhalle Altdorf ein. Am 31. März, 19.30 Uhr, werden in einem spannenden Buchduell neue Bücher vorgestellt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bis Freitag ist erforderlich, per E-Mail an buecherei-altdorf-pfalz@web.de, Telefon 06321 9999222 oder in der Bücherei.