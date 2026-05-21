Ein Bauprojekt versetzt ein Edenkobener Wohnviertel in Aufruhr. Es geht um Sozialwohnungen. Die Anwohner befürchten, dass ihre Straße an Wohnqualität verliert.

Auf einem Grundstück im Edenkobener Kurbrunnenweg standen bis vor Kurzem zwei ältere Häuser. Sie waren schon länger von Bauzäunen umringt, weil sie abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden sollten. Schuttcontainer standen bereit, Verkehrsschilder wiesen auf den baldigen Beginn der Bauarbeiten hin. Der Start aber verzögerte sich, weil Anwohner Widerspruch gegen das Vorhaben eingelegt hatten. Vergeblich. Dieser wurde abgelehnt, die Arbeiten wurden kürzlich aufgenommen. Darüber informiert Jörg Vetter, ein Mitglied der Interessengemeinschaft (IG) Kurbrunnenweg, die sich kürzlich gebildet hat.

Beschwerdeführer: „Es wird geblockt“

Das Bauvorhaben bereitet Vetter und seinen Nachbarn Bauchweh. Schon vor Jahren habe man versucht, sich bei der Stadtspitze Gehör zu verschaffen wegen Bedenken gegen das Projekt. Gebracht habe das nichts. „Es wird geblockt, herausgezögert, und am Ende werden vollendete Tatsachen geschaffen“, sagt Vetter. Als im Januar bei der Stadratssitzung das Thema aufkam, wurde es laut. Daniel Poth ( FWG) hatte ihm, Vetter, die Möglichkeit gegeben, bei der Einwohnerfragestunde auf das Anliegen der IG einzugehen. Der Stadtbürgermeister entzog Vetter jedoch nach einigen Minuten das Rederecht, da der Beitrag mehr einem Vortrag glich und keine eindeutige Frage beinhaltete, auf die man als Stadtrat hätte eingehen können.

Nachbarn befürchten neuen sozialen Brennpunkt

2018 habe alles begonnen, so Vetter. Damals sei noch von 15 neuen Wohneinheiten die Rede gewesen. Vetter meint, dass die Wohnblöcke allein schon optisch nicht in die Straße passen würden, da in dieser sonst hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen. Aus allen Wolken sei die Nachbarschaft dann gefallen, als die neuen Pläne bekannt wurden. Das Vorhaben umfasste nun zwei Gebäude mit 22 Wohneinheiten. „Damit würde die Einwohnerzahl des Quartiers auf einen Schlag um rund 30 Prozent steigen, bei insgesamt etwa 40 bestehenden Gebäuden.“

Hinzu komme, dass reine Sozialwohnungen geplant seien. „Grundsätzlich halten wir sozialen Wohnungsbau für notwendig“, stellt Vetter klar. „So etwas muss aus stadtplanerischer Sicht aber behutsam geplant und auf möglichst großem Raum verteilt werden.“ Die Anwohner hätten nun Angst, dass bei ihnen ein neuer sozialer Brennpunkt entsteht.

Ministerium deckt Irrglaube auf

Nach Ansicht des Finanzministeriums gibt es keinen Grund zur Sorge. „Wohnraumförderung steht fälschlicherweise noch immer ab und zu in der Kritik“, betont eine Sprecherin. Die Wohnungen, die das Land fördere, seien für Menschen gedacht, „die sich auf dem freien Wohnungsmarkt schwieriger mit Wohnraum versorgen können“.

Auch Stadtchef Poth versucht, die Anwohner zu beruhigen: „Zu den typischen Anspruchsgruppen für Sozialwohnungen zählen beispielsweise Alleinerziehende mit Kindern, Familien mit mittlerem Einkommen, ältere Menschen mit begrenzter Rente, Berufstätige in gesellschaftlich wichtigen, aber oft geringer vergüteten Berufen. Es handelt sich somit um breite Teile der Bevölkerung.“

Vetter: „Was ist mit dem Hochwasserschutz?“

Von Vetter folgen aber weitere Kritikpunkte. Er weist darauf hin, dass der Kurbrunnenweg in einem Bereich liege, der mehrfach von Hochwasser betroffen gewesen sei. Direkt hinter den Bauplätzen verlaufe ein verrohrter Bach. Die geplante Tiefgarage hält Vetter für problematisch. Das Gutachten hinterfragt er kritisch, weil es im Hochsommer angefertigt wurde, also zu einer Zeit, als es trocken war.

Poth betont, dass die Hochwasserbedenken fachlich geprüft worden seien. Im Bebauungsplan seien wasserrechtliche Anforderungen berücksichtigt, insbesondere zur Rückhaltung von Oberflächenwasser bei entsprechender Versiegelung. Zudem werde sichergestellt, dass die Entwässerung über bestehende Systeme erfolgen beziehungsweise über den Abwasserkanal eingeleitet wird. „Auch hier wurden weitere technische Anforderungen im Genehmigungsverfahren festgeschrieben.“

Naturschutzbehörde äußert sich

Auch beim Artenschutzgutachten habe es Versäumnisse gegeben. Das meint jedenfalls Günter Seitz, Anwohner und promovierter Biologe. Angesprochen ist die Kreisverwaltung, bei der die Untere Naturschutzbehörde angesiedelt ist. Sie habe die artenschutzrechtlichen Belange geprüft, heißt es auf Anfrage. Der für den Rückschnitt der auf dem Grundstück wuchernden Hecken beauftragten Dienstleister sei durch einen Gutachter unterwiesen worden. Dieser habe auch den Rückbau im Auftrag des Bauherrn ökologisch begleitet. „Wir haben dann in Absprache mit der Oberen Naturschutzbehörde das Gutachten durchgearbeitet. Es haben sich keine Verbotstatbestände ergeben. Dies sind übliche Vorgänge – auch dass der Bauherr den Gutachter direkt beauftragt, ist üblich und kein Anlass zur Sorge“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Was die Interessengemeinschaft auch wundert, ist, dass die Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren erteilt wurde. „Wie kann das denn bitte sein, wenn dagegen mehrere Einsprüche vorliegen?“, echauffiert sich Vetter. Die Kreisverwaltung verweist auf Vorgaben der Landesbauordnung. Diese erlaube für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 bis 3 – dazu gehören Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser mit geringen Höhen – ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.

Was der betroffene Bauträger zum Sachverhalt sagt, ist unbekannt. Er hat auf die Anfrage der RHEINPFALZ nicht reagiert.