Frischer Wind für die hausärztliche Versorgung in Ingenheim: Ein 34-jähriger Uni-Absolvent startet dort seine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin.

Für Roman Boldt beginnt in Ingenheim ein neuer Lebensabschnitt. Der 34-Jährige kommt gebürtig aus der Ortenau und absolviert derzeit seine Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Arztpraxis in der Birkenstraße in Ingenheim. Nach seinem Medizinstudium an der Universität Mannheim, das er im vergangenen Jahr erfolgreich abschloss, erhielt er die Approbation. Nun folgt der nächste Schritt.

Sein Weg in die Medizin verlief über Umwege: Bevor Roman Boldt Medizin studierte, arbeitete er als Krankenpfleger. Die Erfahrungen aus dieser Zeit helfen ihm heute im Umgang mit Patienten und im Praxisalltag. Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin dauert in der Regel fünf Jahre; nach erfolgreichem Abschluss folgt die Facharztprüfung. Boldt wird voraussichtlich die kommenden zweieinhalb Jahre in der Ingenheimer Praxis verbringen.

Der Kontakt nach Ingenheim entstand über seine ehemalige Kommilitonin Pauline Imme. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Angestellte bei den Südpfalz-Docs und stellte den Kontakt zur Praxis her. Das Ärztenetzwerk unterstützte anschließend die Vermittlung. „Ich bin sehr zufrieden hier“, sagt Roman Boldt über seinen Start in Ingenheim. In der Praxis erhält er als Weiterbildungsassistent die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite der Allgemeinmedizin kennenzulernen.

„Man muss in alle Richtungen denken“

Andrea Céline Rosenthal freut sich über die Verstärkung durch Roman Boldt. Der ständige Zeitdruck habe etwas abgenommen und sie müsse nicht mehr so durch die Sprechstunde hetzen, erklärt die promovierte Medizinerin. „Herr Boldt kennt sich in vielen Bereichen schon sehr gut aus“, ergänzt sie. Andrea Céline Rosenthal war zuvor in Kandel tätig, bevor sie die Praxis in Ingenheim, in der zuvor Martin Sehlmacher tätig gewesen war, übernahm. Nachdem diese im Jahr 2009 geschlossen worden war, wurde sie 2010 von Andrea Céline Rosenthal wieder eröffnet. Ihre Kandeler Praxis schloss die Ärztin im Jahr 2019.

Heute versorgt das Team längst nicht mehr nur Patienten aus Ingenheim. „Während früher vor allem Dorfbewohner den Hausarzt aufsuchten, kommen inzwischen viele Menschen aus umliegenden Gemeinden zu uns“, sagt Andrea Céline Rosenthal. Zahlreiche Patienten stammten aus dem Nachbarlandkreis Germersheim, konkret aus Freckenfeld oder Minfeld, andere kämen sogar aus Landau oder Klingenmünster in die Praxis.

Für angehende Hausärzte ist die Allgemeinmedizin eine besondere Herausforderung, erklärt Andrea Céline Rosenthal. „Man muss in alle Richtungen denken.“ Hausärzte sind oft die erste Anlaufstelle für Patienten und haben eine wichtige Filterfunktion im Gesundheitssystem. Gerade die sogenannte Differenzialdiagnostik spiele eine entscheidende Rolle. Neben ihrer Arbeit als Hausärztin absolviert Rosenthal derzeit zusätzlich eine Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Wie gefragt die Praxis ist, zeigen die Patientenzahlen: Im vergangenen Quartal wurden rund 1500 Kassenpatienten sowie weitere 150 bis 200 Privatpatienten betreut.

Zwischen Südpfalz und Regenwald

Zum Ärzteteam gehört auch Matthias Martins Brünger. Er ist seit 2023 in der Ingenheimer Praxis tätig, absolvierte 2024 die Facharztprüfung für Allgemeinmedizin und engagierte sich im Vorstand der Südpfalz-Docs. Brünger arbeitet zudem regelmäßig in der ärztlichen Bereitschaftspraxis. Seine Zukunftspläne führen ihn allerdings zeitweise weit weg von der Südpfalz. Ab Herbst wird er in einem Regenwaldschutzprogramm in Brasilien tätig sein. Dort engagiert er sich gemeinsam mit seiner brasilianischen Ehefrau für den Schutz des Atlantischen Regenwaldes. Wie es für Brünger im kommenden Jahr beruflich weitergeht, ist derzeit noch offen.

Netzwerk hilft bei Ärztegewinnung

Die Südpfalz-Docs sind ein Netzwerk von Hausärztinnen und Hausärzten aus der Südpfalz und angrenzenden Regionen. Ziel des Zusammenschlusses ist es, dem Hausärztemangel entgegenzuwirken und junge Mediziner für die Arbeit in der ambulanten Versorgung zu gewinnen. „Wir konnten Frau Rosenthal sehr helfen, indem wir ihr Roman Boldt zur Weiterbildung zum Hausarzt vermittelt haben“, sagt Geschäftsführer Daniel Ringlstetter.

Für Roman Boldt steht nun zunächst der Praxisalltag in Ingenheim im Mittelpunkt. Bis zur Facharztprüfung liegt noch ein weiter Weg vor ihm. Die ersten Schritte hat der junge Mediziner jedoch bereits gemacht – in einer Hausarztpraxis, die längst Patienten aus der gesamten Region versorgt. Insgesamt ist dort nun ein siebenköpfiges Team für die Patienten im Einsatz, darunter sind vier Medizinische Fachangestellte.