Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mai dürfen sich die 22 Hainfelder Wehrleute über mehr Platz in ihren Räumen freuen. Möglich macht das eine Erweiterung am angestammten Domizil, die jetzt eingeweiht wurde. Der Neubau kommt den Brandschützern in vielerlei Hinsicht entgegen, er hatte aber einen ganz bestimmten Grund.

Die Freiwillige Feuerwehr Hainfeld hat ihr Zuhause im ehemaligen Raiffeisengebäude. Das ist seit Mai um einen Anbau erweitert, der nun offiziell übergeben wurde. Dort wird künftig