Anastacia Kuhn vom Gymnasium Edenkoben hat auf Kreisebene im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. Sie überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag aus dem Buch „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“. Die Siegerin wird den Landkreis im nächsten Schritt beim digitalen Bezirksentscheid vertreten. Kuhn erhielt als Siegerpreis „Rory Shy“ von Oliver Schlick sowie einen Buchgutschein.

Der Wettbewerb lief wegen der Pandemie digital. Drei Mädchen und Jungen aus sechsten Klassen, die zuvor den Wettbewerb an ihrer Schule gewonnen hatten, traten mit Videoclips gegeneinander an. „Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft junge Menschen am Vorlesewettbewerb teilnehmen“, sagten Landrat Dietmar Seefeldt und der Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann. Das sei auch im digitalen Raum zu spüren gewesen. Alle Teilnehmer erhielten zudem den Teilnehmerbuchpreis „Haifischzähne“ von Anna Woltz. Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.