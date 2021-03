Dass die Gastronomie besonders stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidet, ist bekannt. Die Folgen spürt auch der Gastronomie-Zweig der Berufsbildenden Schule SÜW (BBS) – und das ganz dramatisch.

Im laufenden Schuljahr gibt es keinen Jahrgang an der Höheren Berufsfachschule Gastronomie in Edenkoben. „Uns ist ein kompletter Jahrgang weggebrochen. Und wir werden auch im kommenden Schuljahr keinen Jahrgang anbieten“, sagt Petra Reuter, Schulleiterin der BBS SÜW und damit verantwortlich für die drei Standorte Bad Bergzabern, Annweiler und Edenkoben. „Bisher gibt es null Anmeldungen.“ Die Ausbildung an der BBS dauert zwei Jahre, inklusive dem Sammeln praktischer Erfahrungen sammeln in den Betrieben von Hotellerie und Gastronomie.

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist derzeit schwierig. In vielen Branchen ist die Unsicherheit nach den Lockdowns der vergangenen Monate groß, was auch zu Zurückhaltung bei der Einstellung von Lehrlingen führt. „Ich kann jedem, der keinen Ausbildungsplatz findet, eine berufliche Weiterbildung an der BBS empfehlen, das ist mit Sicherheit keine verlorene Zeit“, wirbt Reuter für die Berufsbildende Schule. „Es verbessert die Einstellungschancen in Zukunft.“

Schon in den vergangenen Jahren warb die BBS im Frühjahr – kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist – um Schüler. In diesem Jahr gestaltet sich die Suche noch etwas schwieriger, weil der Berufsinformationstag in seiner gewohnten Form ausfallen musste. Kurzum: In allen Bildungsgängen sind noch Plätze frei.

Digitale Ausstattung deutlich verbessert

Auch für die Fachschule Digitalisierung in Bad Bergzabern kann man sich noch bewerben. Der Studiengang „Digitalisierung und vernetzte Systemen“ ging 2020 an den Start. Zwei Jahrgänge werden also bereits unterrichtet. „Hier sind wir gut dabei, auch weil wir von den Betrieben hervorragend unterstützt werden“, betont Reuter. 16 Schüler müssen es pro Jahrgang sein, die hat man schon fürs kommenden Jahr. 22 Schüler sind das Maximum, „sonst haben wir nicht genug Rechnerplätze“.

Die digitale Ausstattung der BBS hat sich zuletzt deutlich verbessert. „Bei uns hat der Digitalpakt aufgeschlagen“, freut sich die Schulleiterin. Für alle drei Standorte zusammen hat die BBS 14 digitale Tafeln erhalten. Diese ermöglichen nicht nur das Darstellen technischer Zeichnungen, sondern auch die interaktive Arbeit damit. „Durch die mobilen Systeme können wir aktuell coronagerechten Unterricht ermöglichen, indem wir Räumlichkeiten nutzen, die nicht als Klassensaal konzipiert sind“, erläutert Studiendirektor Peter Weinrich.

Ansonsten gab es auch an der BBS in den vergangenen Monaten viel Fernunterricht. Genutzt wurde Moodle, die Lernplattform des Landes mit dem Konferenzsystem BigBlueButton. „Bei uns hat das ganz gut funktioniert“, bestätigt Reuter. Wie gut, wird sich ab 15. März zeigen. Denn die Schüler wurden Leistungsfeststellung einbestellt.

