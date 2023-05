Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Angeklagte hat einiges auf dem Kerbholz. Allein elf Einträge im Strafregister in Deutschland, dazu einige in Polen. Jetzt kommt noch ein weiterer Eintrag wegen gewerbsmäßigen Betrugs hinzu. Im Vordergrund der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Bad Bergzabern stand seine Geschichte hinter den Betrügereien.

„Man muss das Beste daraus machen, ich bin stolz, dass meine Kinder nicht kriminell sind“, sagt der 54-Jährige auf die Frage der RHEINPFALZ nach der Verhandlung, wie es ihm gehe,