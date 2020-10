Die Informationspolitik des Gesundheitsamts bei den Corona-Fällen an Südpfälzer Schulen ist ein Desaster. So geht es nicht weiter.

„Landrat Seefeldt gratuliert der besten Jungwinzerin des Jahres“ oder „Kleine und große Handwerker für Wild- und Wanderpark gesucht“ – so lauten die Pressemitteilungen der Kreisverwaltung SÜW in der vergangenen Woche. Wow, das ist relevant. Dass es hingegen einen Corona-Fall im Trifelsgymnasium in Annweiler gibt und knapp 40 Menschen in Quarantäne geschickt werden, darüber schweigt sich die Behörde aus.

Hier geht es um akute Gefahrenlagen, und das bei der Kreisverwaltung angesiedelte Gesundheitsamt macht einfach mal den Deckel drauf. Der Fall reiht sich ein in eine Kette von Versäumnissen: Die Behörde hielt es auch nicht für nötig, von sich aus über die Corona-Fälle an der IGS und der BBS in Landau zu informieren.

Intransparenz und Halb-Informationen schüren Gerüchte. Die Corona-Krise verunsichert sowieso schon viele Menschen und treibt einige in krude Theorien. Da schafft Verschweigen kein Vertrauen und ist nicht tolerierbar. Das Gesundheitsamt ist in der aktuellen Krisenzeit wohl die bedeutsamste Behörde. Man muss sich auf sie verlassen können. Aber was man gerade von ihr erlebt, ist kopfloses Straucheln. Das darf nicht sein. Nicht in normalen Zeiten, und schon gar nicht in dieser Krise.