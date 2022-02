Die kalte Jahreszeit hatten die meisten Amphibienarten in einem geschützten Versteck im Wald, in Feldgehölzen oder Hecken unter Laub und Erde verbracht. Durch die warmen Temperaturen der letzten Tage wurden Frösche, Kröten und Molche aus ihrer Winterstarre geweckt.

Sobald die Temperaturen wieder steigen, machen sie sich auf den Weg zu ihrem Laichgewässer. Erdkröten können dabei bis zu mehrere Kilometer zurücklegen. Da die Tiere noch geschwächt und langsam unterwegs sind, endet diese Reise oftmals tödlich. In milden Nächten werden jedes Jahr unzählige Tiere überfahren. Deshalb stellt der Nabu Schutzzäune an Straßenabschnitten auf, die von vielen Amphibien gequert werden.

Ein solcher Zaun wurde gerade an der Landesstraße zwischen Frankweiler und Albersweiler aufgebaut. Er hindert die Tiere daran, auf die Fahrbahn zu gelangen. Entlang des 400 Meter langen Zauns haben die Ehrenamtlichen mehrere Eimer in den Boden eingegraben. Hier fallen die paarungswilligen Erdkröten hinein, wenn sie am Zaun entlang hüpfen. Jeden Morgen und jeden Abend werden die Eimer geleert und die Tiere zum Teich gebracht.

Bereits 230 Tiere in Eimern gefunden

Nachdem im vergangenen Jahr die Anzahl der Erdkröten stark zurückgegangen ist, hoffen die Helfer, dass sich die Population wieder etwas erholt hat. In den ersten Tagen nach dem Aufbau haben die Zaunbetreuer bereits 230 Erdkröten in den Eimern gefunden. Ohne „Shuttle-Service“ zum Teich hätten sie wahrscheinlich nicht überlebt.

Auch an anderen Stellen in der Pfalz ist in den nächsten Wochen mit wandernden Amphibien zu rechnen, beispielsweise am Mehlsee bei Schwegenheim, am Silbersee zwischen Bellheim und Westheim, an der Klinikstraße in Eußerthal, an der B48 auf Höhe der Kaiserbacher Mühle in Klingenmünster, im Kaltenbrunner Tal in Neustadt und an der Totenkopfstraße in Sankt Martin.

Der Nabu bittet Autofahrer um Rücksichtnahme, um die Gefahr für Helfer, Amphibien und sich selbst zu minimieren. Besonders nachts, bei milden Temperaturen von über 5 Grad und Regen, ist Vorsicht geboten.

Info

Wer bei der Betreuung von Schutzzäunen mithelfen möchte, kann sich an die Nabu Regionalstelle Süd wenden unter Telefon 06341 31628 oder per E-Mail an nabu.sued@nabu-rlp.de