Zwei ambulante Pflegedienste fusionieren zum 1. Mai: Zuhause pflegen mit Sitz in Annweiler und Cosmea Pflege GmbH in Landau. Geschäftsführerin wird Naima Essaoudi aus Annweiler, Gründerin von Zuhause pflegen. Wie kam es dazu?

Naima Essaoudi hat als examinierte Krankenschwester vor zehn Jahren den Pflegedienst Zuhause pflegen in Annweiler gegründet. Heute beschäftigt sie zehn Fachkräfte. Betreut werden rund 80 Patienten bei der Pflege und der Hauswirtschaft. Im Einsatz sind auch Integrationskräfte, die Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsstörungen zur Seite stehen. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um eine körperliche oder um eine psychische Einschränkung der zu Betreuenden handle, informiert Essaoudi.

Zuhause pflegen habe sich in Annweiler und Umgebung gut etabliert, sagt die Geschäftsführerin, die nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern auch selbst Patienten betreut. Aber inzwischen kämen immer mehr Anfragen außerhalb des Versorgungsradius von Annweiler. „Bisher mussten wir diese immer schweren Herzens absagen, weil die Entfernung für die Mitarbeiter zu groß ist“, sagt Essaoudi.

Was ändert sich für die Patienten?

Deshalb hat sie sich entschlossen, mit ihrem Pflegedienst und dem ambulanten Pflegedienst Cosmea Pflege GmbH zu fusionieren. Sie hat ihren Standort in Landau und versorgt mit rund 50 Mitarbeitern 200 Patienten, auch in der Umgebung und in Hauenstein. Beide Pflegedienste firmieren künftig unter dem Namen Cosmea, Geschäftsführerin Naima Essaoudi ist dann für rund 60 Mitarbeiter und für fast 300 Patienten verantwortlich sein.

Der bisherige Geschäftsführer von Cosmea, Tomas Aubell, sagt: „Der Standort Annweiler schließt die räumliche Lücke zwischen unseren Pflegediensten in Landau und Hauenstein optimal, so dass wir unseren regionalen Versorgungsradius erweitern können.“ Essaoudi versichert: „Für unsere Annweiler Patienten und für die Patienten von Cosmea wird sich in der Betreuung nichts ändern.“