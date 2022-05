Die örtliche Weinprinzessin Johanna I. eröffnet am Samstag um 11 Uhr am Glockenbrunnen das Weyherer Weinpanorama. Sieben Weingüter laden zum Verkosten ihrer besten Weine und Sekte ein.

Zur Eröffnung spielt die Kolpingkapelle Weyher, und die Winzer spendieren ein Glas Secco. Danach beginnt die Verkostung im Weinberg an sieben Standorten. Vertreten sind die Weingüter Graf von Weyher, Meier in Weyher, Johannes Bachtler, Kaufmann-Ziegler, Norbert Brecht, Artur Siener und Rudi Möwes. Geöffnet haben die Stände am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Für die Zubereitung feiner Speisen sind das Gasthaus Zum Löwen aus Weyher, das Hotel Rebmann aus Leinsweiler, der Ratskeller Bürstadt, das Catering Thomas Haberkern aus Edenkoben, Peters Germanenspieß und Kristines Lamesa zuständig.

Mit dem Weinpanorama-Pass kann für 18 Euro an jedem Stand ein Wein probiert werden. Den Pass kann man an jedem Weinstand erwerben, die Teilnahme ist aber auch ohne Pass möglich. Die Weingüter empfehlen die autofreie Anreise, ab dem Bahnhof Edenkoben fährt ab 10.40 Uhr stündlich ein Shuttlebus nach Weyher. Weitere Haltestellen sind in Edenkoben in der Radeberger Straße und an der Tankstelle Hochstrasser sowie in Rhodt in der Radeburger Straße und der Weyherer Straße.