Nach mehrjähriger Pause lädt der Landeckverein Klingenmünster dieses Jahr wieder zu seinem Burgfest ein. Gefeiert wird vom 23. bis 25. Juni, Freitag bis Sonntag. Die Veranstalter rechnen mit vielen Hundert Besuchern beim mittelalterlichen Markt in der Stauferburg hoch über Klingenmünster. Die Einnahmen kommen dem Erhalt der Burg zu Gute.

Das erste Landeckfest war schon im August 1881 gefeiert worden, nachdem Bürger in 75 Tagschichten die Burg entsprechend vorbereitet hatten. Somit gilt das Burgfest als das älteste der Pfalz.

Es gibt einen Shuttlebus

Freitags wird es Beiträge des Gesangvereins Klingenmünster im Wechsel mit den Pfälzer Gugge-Glucke aus Rülzheim geben. Das heißt, es wechseln sich ruhigere Beiträge des Gesangvereins mit lauten, fetzig-schrägen Darbietungen ab. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Samstags und sonntags wird ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Gaukler- und Jongleurdarbietungen sowie einer kleinen Feuershow wird ein Zauberer seine Künste zeigen. Außerdem bieten zahlreiche Händler ihre Produkte zum Verkauf.

Der Weg zur Burg Landeck ist für Fahrzeuge gesperrt. Parkplätze stehen am Pfalzklinikum oder an der Klingbachhalle zur Verfügung. Für Besucher, die nicht laufen wollen oder können, gibt es gegen geringe Gebühr einen Shuttlebus ab der Johanna-Quelle am Pfalzklinikum.

Info

Freitag ab 17 Uhr, Samstag, 11 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr