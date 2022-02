In der Straße Am Weinhübel in Kleinfischlingen sind schätzungsweise 250 bis 300 Quer-, Längs- und Netzrisse festgestellt worden. Die Schäden befinden sich auf der Asphalt-Deckschicht und seien wohl auf einem ungenügenden Bindemittelgehalt zurückzuführen, wie im Gemeinderat informiert wurde. Die Risse sollen nun behoben werden, was eine Vollsperrung nach sich ziehen wird. Der Kostenpunkt für die Arbeiten: rund 4300 Euro.