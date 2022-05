Am Muttertagsonntag veranstaltet die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zum 17. Mal den Deutsch-Französischen Bauernmarkt. Rund um das Schloss bieten nahezu 100 Anbieter, teilweise aus dem Elsass, von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an.

Sie präsentieren ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Erzeugnisse. Auch Vorführungen wie das Schnitzen von Figuren oder Korbflechten stehen auf dem Programm. Die Besucher können dabei ein Gläschen Wein, einen Cocktail und viele andere Leckereien genießen – von Dampfnudeln über Holzofenbrot und Fischspezialitäten bis hin zu Pfälzer Spezialitäten. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz zeigt verschiedene Attraktionen und die rollende Waldschule. Daneben werden auch Kutschfahrten angeboten. Die Jazz Combo des Alfred-Grosser-Schulzentrums unter Leitung von Theo Schmidt wird die Besucher musikalisch unterhalten. Am Nachmittag können sich diese am Spiel der Drehorgel erfreuen.

Bürgermeister Hermann Bohrer wird der Markt gegen 11 Uhr gemeinsam mit verschiedenen Hoheiten und der Jagdhornbläsergruppe SÜW eröffnen. In diesem Jahr feiert die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet im Erdgeschoss des Schlosses eine Ausstellung zu diesem Thema statt. Zudem ist an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Bad Bergzabern.

Parkplatz und Straßen gesperrt

Der Bauernmarkt wurde erstmals 2018 als barrierefreie Veranstaltung zertifiziert und ermöglicht somit auch Besuchern mit Handycap einen barrierefreien Zugang auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Wer nicht mit dem Auto fahren möchte, kann auch bequem mit dem Zug nach Bad Bergzabern fahren. Die Stadt ist dank des Rheinland-Pfalz-Taktes überregional stündlich zu erreichen. Den mit dem Auto anreisenden Gästen stehen neben den städtischen Parkplätzen auch die Parkplätze bei den Supermärkten zur Verfügung.

Wegen des Bauernmarkts am Sonntag rund um das Schloss werden der Parkplatz bei der Schlosshalle am Samstag ab 18 Uhr und die Schloßgasse ab 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Parkplätze entlang der Königstraße von der Einmündung der Schloßgasse bis zur Herzog-Wolfgang-Straße sind ebenfalls ab Samstag, 18 Uhr, gesperrt. Fahrzeuge, die sich dann noch auf dem Parkplatz, der Schloßgasse oder der Königstraße befinden, werden kostenpflichtig abgeschleppt.