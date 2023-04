Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Testen für alle“ – das ist ab Dienstag in Annweiler kostenlos möglich. Als erste Schnelltest-Station der Verbandsgemeinden des Kreises SÜW geht das Trifelsland an den Start. Getestet wird im Auto. Und wenn man keines hat?

Das schnelle Corona-Testen nimmt Fahrt auf. Ab Dienstag können Menschen in der Trifelsstadt kostenlos abklären lassen, ob sie das Virus in sich tragen. Die Corona-Teststation in