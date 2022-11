Die Ortsgemeinde Weyher will sich eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für den Altortbereich geben.

Nach Angaben von Ortschef Andreas Möwes (CDU) wurde bereits 1986 vom Arbeitskreis Deutsche Weinstraße die Broschüre „Bewahren und Gestalten“ herausgegeben. In dieser sind Anregungen zum Erhalt der Ortskerne am Haardtrand aufgezeigt. Ein Teilbereich des Weyherer Ortskerns ist seit 1999 Denkmalzone, sodass eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises SÜW erforderlich ist. „Dies ist vielen Eigentümern nicht bewusst“, sagte Möwes in der jüngsten Ratssitzung.

Bei der Dorfmoderation 2015/2016 hatte sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema „Ortsbild und baukulturelles Erbe“ beschäftigt. So wurde eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung empfohlen, damit für Grundstückseigentümer und Bauherren klar ist, welche Gestaltung die Gemeinde im Altortbereich als ortsbildprägend schützen möchte.

Das Problem mit den Neubauten

„Eine Verknappung von Bauflächen führt aktuell dazu, dass innerörtliche Grundstücke verstärkt für Bauträger als Investitionsobjekt interessant werden. Es gibt zahlreiche Beispiele in der Region, wo es zum Zweck von Neubauten zum Abriss ortsbildprägender Bausubstanz kam“, stellte Möwes fest. Es gibt hier keinen innerörtlichen Bebauungsplan, weshalb nach den Paragrafen des Baugesetzbuches Vorhaben zulässig sind, wenn sie sich in ihrer Eigenart in die Umgebung einfügen. Damit es künftig geregelter abläuft, soll auf Empfehlung des Bauausschusses eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung angegangen werden.

Wie sieht es mit Fotovoltaik aus?

Aktuelle und absehbare Entwicklungen wurden vor einiger Zeit in das Dorfentwicklungskonzept eingearbeitet. Auf dieser Basis hat das Büro BBP aus Kaiserslautern einen Entwurf für eine Erhaltungs- und eine Gestaltungssatzung erstellt. Der Rat wird nun Anfang 2023 mit einem Workshop den endgültigen Satzungstext beraten und festlegen.

Ein Thema war auch die aktuelle Situation am Energiemarkt, aufgrund derer viele Leute Fotovoltaikanlagen installieren wollen. „Dieser Situation muss natürlich Rechnung getragen werden. Dabei ist es auch sinnvoll und wichtig, dass für die Installation solcher Anlagen Kompromisse gefunden werden, damit sich diese ins Ortsbild integrieren“, führte Möwes aus.