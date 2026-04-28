Jetzt ist klar, was aus dem Areal des früheren Rathauses in Offenbach werden soll. Die Lokalpolitiker sind sich nach mehreren Debatten einig. Die Lösung ist kostengünstiger.

Das Gelände am Konrad-Lerch-Ring ist noch von Bauzäunen umgeben, zudem sind da noch Baumaschinen und Arbeiter zu sehen. Das frühere Offenbacher Rathaus ist aber Geschichte. Die Abrissarbeiten sind abgeschlossen, von dem Gebäude übriggeblieben ist nur noch ein Teil des Treppenhauses – und das aus gutem Grund.

Dieses Bauwerk wurde stehen gelassen, um das denkmalgeschützte Relief unversehrt erhalten zu können. Denn es konnte nur einer der beiden unter Schutz stehenden Bauteile so herausgeschnitten werden, dass es jetzt draußen aufgestellt und dadurch fortbestehen kann. Es hat also keinen Schaden genommen. Im Zuge der Neugestaltung des Areals wird es an dem Treppenhaus montiert, so der Plan.

VG-Rat hat mehrmals beraten

Die Anforderungen des Denkmalschutzes waren das eine, die beim Abriss des alten Rathauses zu berücksichtigen waren. Das andere war die Frage danach, was aus dem Gelände werden soll. Damit hatten sich die Entscheidungsträger lange Zeit schwergetan. Die Planungen für ein als Bürgergarten tituliertes Gelände hatten zwar Ende vergangenen Jahres auf dem Tisch gelegen, wurden aber aus Kostengründen im Verbandsgemeinderat abgelehnt. Die Mehrheit des Gremiums war auch deshalb dagegen, weil sie ein Projekt, das ihrer Ansicht nach primär der Sitzgemeinde Offenbach zugutekäme, nicht so stark finanzieren wollte. Die Angelegenheit wurde wieder im Bauausschuss und letztlich in der jüngsten Sitzung des VG-Rates beraten, um eine alternative Lösung zu finden. Und die liegt nun vor.

Wie der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Simon Wingerter (FWG), auf Anfrage der RHEINPFALZ informiert, sieht die neue Planung neben Baumpflanzungen eine größere Wiesenfläche vor. Erhalten bleibt aber die Idee, Hochbeete für Gruppierungen beziehungsweise für die Kinder der benachbarten Kita zur Verfügung zu stellen. Diese werden sowohl im Bereich der wassergebundenen Wegedecke als auch im Bereich der Wiese platziert und sollen beliebig erweitert werden können. Es soll auf der Fläche zudem eine Sitzbank geben, ebenso einen überdachten Fahrradstellplatz.

Wie viel das Projekt kostet

Die Parkplätze, die sich in der Nähe der Katastrophenschutzhalle befanden, werden neu gepflastert und mit E-Ladesäulen ergänzt. Die rund zehn Stellplätze dienen dem Fuhrpark der Verbandsgemeinde.

Die Baukosten für die gesamte Außenanlage werden auf rund 599.000 Euro geschätzt. Zuschüsse erhofft man sich vom Leader-Programm, dem Fördertopf der EU, die für Projekte im Bereich Klimaschutz, Tourismus, Nahversorgung und Kultur gedacht sind. Eine Förderung in Höhe von 250.000 Euro sei denkbar. Die Kosten für die Regenwasserzisterne in Höhe von 72.760 Euro werden mit Landesmitteln finanziert, die stammen aus dem Fördertopf „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“, kurz Kipki.