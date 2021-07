Die Ortsgemeinde Wilgartswiesen lädt für Sonntag, 1. August, zu einer kostenlosen Führung über den Ruheforst Südpfälzer Bergland ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz der Einrichtung. Dieser befindet sich auf der Strecke nach Hermersbergerhof und ist ausgeschildert. Weitere Termine für Führungen stehen bereits fest: Sonntag, 5. September, Sonntag, 3. Oktober, Sonntag, 31. Oktober, Sonntag, 7. November, und Sonntag, 5. Dezember. Los geht es immer um 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei der Ortsgemeinde unter Telefon 06392 4090177 oder per E-Mail an E-Mail an info@ruheforst-suedpfaelzerbergland.de.