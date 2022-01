In den Winterferien, also zwischen dem 21. und 25. Februar, wird das Nebengebäude der Altenbergschule in Bad Bergzabern abgerissen. Darauf weist die Abteilung „Bauen und Umwelt“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Aktuell laufen bereits vorbereitende Arbeiten, unter anderem zur Schadstoffentsorgung.

Bereits seit 2018 ist das Nebengebäude auf dem Gelände der Altenbergschule wegen Einsturzgefahr gesperrt. Da verschiedene Maßnahmen, unter anderem Abstützungen des Hangs, den Zustand des Gebäudes nicht verbessern konnten und sich eine Sanierung als unwirtschaftlich erwiesen hat, hatte der Kreistag Ende 2020 der Errichtung eines Neubaus zugestimmt.

„Zurückzuführen ist der desolate Zustand des Nebengebäudes auf Erdbewegungen im Untergrund. Der Berghang, an dem die Schule liegt und der ihr auch ihren Namen gibt, hat nachgegeben“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt. Die restlichen Gebäude sind hiervon nicht betroffen, da diese von anderer Bauweise sind und die Erdbewegungen ihnen daher nichts anhaben können.

79 Kinder besuchen aktuell die Altenbergschule

Die Altenbergschule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund verschiedener persönlicher Lebensumstände in anderen Schulen nicht angemessen gefördert werden können, besuchen diese Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Aktuell werden in der Altenbergschule 79 Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse unterrichtet. Nach der neunten Klasse verlassen die Jugendlichen mit dem Abschluss der besonderen Berufsreife die Schule. Derzeit sind 24 Lehrer an der Altenbergschule beschäftigt. Diese begleiten in einem zehnten Schuljahr auch Schüler in die Realschule plus oder an die Berufsbildende Schule.

Nachdem im vergangenen Jahr die Planungen für den Neubau abgeschlossen werden konnten, erfolgt nun in den Winterferien der Abriss des alten Gebäudes. In dem Neubau sollen im Untergeschoss zwei Lagerräume für Spielgeräte im Außenbereich und Hausmeisterbedarf von jeweils 20 Quadratmetern integriert werden.

Zudem sind die in Containern untergebrachten Schülertoiletten dort eingeplant. Auch sind ein Mehrzweckraum, der auch für Gymnastik genutzt werden kann (rund 80 Quadratmeter), sowie ein zugehöriger Lagerraum für Geräte (20 Quadratmeter), ein Raum für die Ganztagsschule, ein PC-Saal (bis zu 60 Quadratmeter) mit einem Serverraum (zehn Quadratmeter), ein Raum für Schulsozialarbeit (rund zwölf Quadratmeter) und ein Therapieraum vorgesehen.