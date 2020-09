Rolf Fuhrmann liebt es, historischen Gebäuden neues Leben einzuhauchen. Sein aktuelles Projekt in Essingen ist in der Endphase. Im Schulhaus entstehen Loftwohnungen. Wie es der Ingenieur schafft, trotz einer umfangreichen Sanierung den nostalgischen Charme des Hauses zu bewahren.

In den 1940er-Jahren begann der Trend, alte Fabriketagen zu kostengünstigem Wohnraum umzufunktionieren. Große Grundflächen und Fensterfronten sowie hohe Decken versprechen zudem grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Solche Lofts, wie die Objekte im Immobilienmarkt bezeichnet werden, entstehen derzeit auch in Essingen. Mit dem wesentlichen Unterschied, dass hier nicht ein Industriegebäude, sondern ein früheres Schulhaus in Wohnraum umgewandelt wurde. Und im Gegensatz zu früheren Zeiten handelt es sich um hochwertig hergerichtete Räumlichkeiten. Dabei war es gar nicht so einfach, die vier Klassensäle in ein Wohn- und Schlafzimmer sowie Küche und Bad aufzuteilen.

Über den Dächern Essingens

„Durch das Einziehen neuer Wände allein hätte das nicht gelingen können“, erzählt Rolf Fuhrmann. Die vier Meter hohen Decken haben es ihm stattdessen ermöglicht, die jeweils rund 90 Quadratmeter großen Wohnflächen in den Klassenzimmern auf zwei Ebenen zu verteilen: unten das lichtdurchflutete Wohnzimmer, das an ein Gäste-WC, Lagerraum und Küche anschließt, oben der private Bereich mit Schlaf- und Badezimmer. Die fünfte Wohnung im Gebäude befindet sich im Dachgeschoss, das einst als Übungsraum genutzt wurde. Gerade dort, über den Dächern Essingens, lässt es sich mit Blick auf den Pfälzerwald genießen

Weil es sich bei den Wohnungen um individuell geschaffene Objekte handelt, liefert Fuhrmann die Vorhänge, die Küche und die Beleuchtung gleich mit. „Sonst müssten sich die Mieter darum kümmern, was mit hohem Aufwand und viel Kosten verbunden wäre.“ Apropos Kosten: Fuhrmann hat das Gebäude vor zwei Jahren erworben. „Es hat mich gereizt, dem Gebäude neues Leben einzuhauchen“, erzählt der Ingenieur. Für 350.000 Euro hat er das Haus, das bis vor 15 Jahren ein Schulgebäude war, von der Gemeinde gekauft. Etwas mehr als eine Million Euro hat er in die Umgestaltung investiert. Bevor er es an die Arbeit ging, hat er die Käufer für die Wohnungen gesucht und gefunden. „Ich gehe bewusst den umgekehrten Weg. Es hat steuerrechtliche Vorteile für die Käufer, die die Herstellungskosten über zwölf Jahre abschreiben können, sofern mit dem Umbau noch nicht begonnen wurde“, erzählt Fuhrmann.

Nostalgischen Charakter bewahrend

Es ist kein Zufall, dass der 65-Jährige sich für dieses Projekt in Essingen begeistert hat. Der Ingenieur hat sich darauf spezialisiert, alte Gebäude neu herzurichten. Egal, welches Baujahr sie auch haben sollten. Je älter, umso abenteuerlicher sei es, weil hinter alten Gemäuern die ein oder andere Überraschung lauern könne. Das Schulhaus in Essingen wurde 1881 errichtet. „Diese historischen Gebäude haben eine Seele, es wäre viel zu schade, diese leerstehen oder abreißen zu lassen.“

Um den nostalgischen Charakter des Gebäudes zu bewahren, hat Fuhrmann unter anderem antike Gegenstände in die Wohnungen geschmackvoll integriert. So stammen die Wendeltreppen, die in den Räumen in den privaten Wohnbereich führen, aus einer gotischen Kirche aus Frankreich. Die aus iranischer Produktion stammenden Deckenleuchten hat er von einem Flohmarkthändler erworben. Auch ein Stück Heimatgeschichte bleibt erhalten, indem Fuhrmann die von Schülern bemalte Mauer, die rings um das Gebäude und die große Linde führt, in ihrer jetzigen Form belässt. Zudem soll eine Kreidetafel im Treppenaufgang als Schwarzes Brett genutzt werden, vor dem Gebäude soll eine historische Schulbank zum Verweilen einladen.

Tag der offenen Tür geplant

Dass Fuhrmann ausgerechnet in der Pfalz seiner Leidenschaft nachgeht, ist nicht selbstverständlich. Hat er doch im Schwabenland sein Zuhause. Er habe jedoch Freunde in Landau, wo er vor nicht allzulanger Zeit jenes denkmalgeschützte Gebäude gegenüber dem Rathaus sanierte, in dem heute eine Wein- und Kaffeebar seinen Sitz hat. Seitdem hält Fuhrmann Ausschau auf vergleichbare historische Objekte in der Region. „Es gibt hier viel Potenzial“. Da sich der Umbau in Essingen in der Endphase befindet, sucht er schon nach dem nächsten Projekt. Zuvor möchte Fuhrmann sein Werk am Sonntag ab 11 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren. „Ein Tag der offenen Tür bietet sich an, weil es die Dorfbewohner natürlich interessiert, was aus solchen historischen Objekten entstanden ist. Bei solchen Treffen werden Anekdoten erzählt, was mich sehr freut“, sagt Fuhrmann.

Ortsbürgermeisterin Susanne Volz freut sich, wie Fuhrmann das alte Haus aufgehübscht hat. „Es ist zudem schön für die Gemeinde, dass solch ein historisches Gebäude erhalten bleibt.“ Allerdings bestehe nach wie vor das Problem, dass die Vereine im Ort noch kein Domizil als Ersatz für das alte Schulhaus bekommen haben. Hatten sie die früheren Klassensäle bis zum Verkauf des Gebäudes für ihre Treffen genutzt, sind sie bislang auf die Dalberghalle ausgewichen. Dort würden sie aber nur unter erschwerten Bedingungen proben beziehungsweise trainieren können, sagt Volz. „Die Platzverhältnisse sind beengt, auch sind die Vereinsaktivitäten nur auf bestimmte Zeiten beschränkt.“ Deswegen sei seit längerem eine Erweiterung der Dalberghalle im Gespräch. Dort sollen die Vereine auch ihre neuen Lagerflächen vorfinden. Diese befindet sich vorübergehend in einer angemieteten Immobilie. „Bislang gehen die Meinungen im Rat aber weit auseinander, ob wir uns die Erweiterung der Dalberghalle leisten sollen oder nicht“, sagt Volz.