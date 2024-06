Lange Jahre war er Bürgermeister in seinem Heimatort Niederotterbach, die Partnerschaft mit dem Elsass war ihm ein Herzensanliegen. Am 28. Mai ist Karl Gerdon im Alter von 81 Jahren gestorben.

Niederotterbach war Karl Gerdons Heimatort, in dem er als Kriegskind 1942 geboren wurde und in dem er 20 Jahre lang Ortsbürgermeister war. Von 1989 bis 2009. Der Landwirt und Winzer war verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1994 bis 2009 war er für die CDU Mitglied im Kreistag, von 1994 bis 1999 Mitglied des Verbandsgemeinderates Bad Bergzabern.

Als Ortsbürgermeister war eines der großen Projekte das Neubaugebiet in der Gemeinde. Ein Herzensprojekt war ihm die Partnerschaft mit der elsässischen Gemeinde Littenheim. 2022 wurde er Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde.

Gelebt hat Gerdon wegen seiner Pflegebedürftigkeit die letzten Jahre nicht mehr in Niederotterbach. Gestorben ist er in einer Einrichtung für Senioren in Ludwigshafen. Seinem Heimatdorf blieb er aber immer eng verbunden. Auch durch die RHEINPFALZ, deren Pfälzer Tageblatt er immer gelesen hat, war er über laufende Ereignisse in seiner Heimatregion informiert.

Die Beerdigung ist am Mittwoch, 5. Juni, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Niederotterbach.