Am 13. April ist Edwin Gensheimer im Alter von 78 Jahren gestorben. Von 1994 bis 2009 war er Ortsbürgermeister von Dernbach. Zuvor wirkte er bereits im Gemeinderat und als Ortsbeigeordneter. In seiner Amtszeit wurde Dernbach als Fremdenverkehrsgemeinde sowie als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt. Das Dorfgemeinschaftshaus wurde saniert, der Jugendraum eingerichtet und der Spielplatz erneuert. Zukunftsweisend war auch der frühe Anschluss der Gemeinde an das schnelle DSL-Netz. 2013 wurde Gensheimer zum Ehrenbürger ernannt. Von 2014 bis 2019 war er zudem Mitglied im Verbandsgemeinderat. Für seine Heimatgemeinde engagierte er sich in vielfältiger Weise. Er hatte sich der Heimatkunde verschrieben, spielte Fußball bei der Sport- und Kulturgemeinde Dernbach, half beim Bau des Dernbacher Hauses und beim Hüttendienst mit, war Mitglied der Trachtengruppe und des Chores. Er versah jahrzehntelang den Orgeldienst in der Kirche. Auch war er Mitglied des Presbyteriums.