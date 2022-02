In Maikammer ist das so genante Alsterweiler Tälchen für Radfahrer gesperrt worden. Fußgänger können den Weg auf eigene Gefahr passieren. Das hat das Büro für Tourismus mitgeteilt.

Die Wegsperrung sei eine gemeinsame Aktion der Unteren Naturschutzbehörde (Kreisverwaltung), des Forstamtes Haardt, der Gemeinde Maikammer sowie der Vereine Pfalzbiker und Gäsbockbiker, heißt es in einer Pressemitteilung. Grund sei „der gemeinsame Wille, die Naturschutzsituation im Alsterweiler Tälchen zu verbessern“.

Die Holzbarrieren seien für Fußgänger passierbar und sollen Radfahrer davon abhalten, das geschützte Biotop zu durchqueren. Da der Wanderpfad sehr schmal und steil sei, könnten durch Mountainbiker Bodenerosionen verursacht werden. Wie Maria Bergold, Leiterin des Büros für Tourismus, erklärte, betrifft die Sperrung die Strecke zwischen dem Schützenhaus und der Pumpstation (kurz hinter dem Beginn des Wanderwegs in der Kurve der Kalmithöhenstraße nach dem Waldhaus Wilhelm). Es gebe eine obere und eine untere Absperrung, die sich aber aus geländetechnischen Gründen nicht direkt am Pfadeinstieg, sondern kurz dahinter befinde. Zusätzlich wurden Hinweisschilder angebracht, die darauf aufmerksam machen, dass der Pfad nicht mehr unterhalten wird. Der Einbau der Absperrungen habe dank der Hilfe der Mountainbiker gut geklappt, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Der Bereich sei bereits bewusst nicht in den markierten Wanderweg aufgenommen worden, erklärte Bergold. Für Mountainbiker sei er ohnehin tabu. Auch eine mögliche Downhill-Strecke von der Kalmit herunter soll in Höhe der Straßenkurve enden. Das Projekt liegt derzeit auf Eis, da die Gemeinde Maikammer abwarten will, ob es in Sachen Angebote für Mountainbiker zu einem gemeinsamen Vorgehen mit den Nachbarn an der Weinstraße kommt. Bergold ist der Meinung, dass ein übergreifendes Konzept sinnvoll ist.