Kürzlich wurden entlang der Villastraße und den benachbarten Gehwegen in Edenkoben mehr als 60 Mandelbäume gepflanzt.

Ermöglicht wurde die Aktion durch die Bereitschaft von rund 50 Familien und Einzelpersonen, eine Patenschaft zu übernehmen. Das teilt die Stadt mit, die die Aktion mithilfe von Freiwilligen realisieren konnte. Anlässlich dieser Pflanzaktion hat Rolf Baumann einen Blick in historische Berichte geworfen. Der Weyherer, der im Vorstand des Heimatbundes Edenkoben ist, stieß dabei auf einen Beitrag vom 19. August 1933, der unter dem Titel „Verschönerung des Edenkobener Tals“ in der Edenkobener Zeitung veröffentlicht wurde. „Die Absicht war, das Edenkobener Tal dem Tourismus noch mehr zu öffnen“, sagt er.

In dem Artikel stehe „dass sich eine Kommission von 20 Herren, unter Führung von Herrn Bürgermeister Acker, aufmachte, um das Tal zu besichtigen und verschiedene Anregungen zu geben. Das Tal sollte eine Verschönerung bekommen um einen größeren Anziehungspunkt für die auswärtigen Touristen und Fremden zu erzielen“. An der „Hängematte“, wie das Stück zwischen der Villastraße und der verlängerten Klosterstraße ins Edenkobener Tal genannt wird, sollte damals auch ein Stadion errichtet werden. „Hinter dem Stadion würde dann ein großer Stauweiher entstehen, der sich bis unterhalb des Waldhauses erstrecken würde“, heißt es.

Straßenbahn existierte für nur fast 20 Jahre

Und weiter: „Die Anwesenden bezeichneten das Gelände geradezu als ideal für die Errichtung eines großzügigen Strandbades, ist es doch von beiden Seiten von Wald umgeben. Hoffentlich wird das Projekt bald verwirklicht werden, für die Stadt Edenkoben sowohl wie auch für die Talbewohner wäre es jedenfalls von größtem Vorteil.“ Auch weil die Straßenbahn beabsichtigte, die „Elektrische bis zum Rosengarten laufen zu lassen“.

Diese Pläne wurden teilweise nicht verwirklicht, betont Baumann. Auch weil die folgenden Krige viele Ideen zu nichte machte. Die Straßenbahnlinie sei zwar 1936 eingeweiht, aber in den 50er-Jahren wieder stillgelegt worden. Die Gleisanlage an der Villastraße wurde beim Umbau 1952/54 entfernt, die Straße verbreitert und mit einem Gehweg versehen. „Aber auch ohne Staudamm und Strandbad erfreuen sich Tausende zurzeit an der Blütenpracht der Mandelbäume.“