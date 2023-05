Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Krieg lag schon einige Jahre zurück, das Wirtschaftswunder hatte sich in der Bundesrepublik bemerkbar gemacht – und die Menschen begannen behutsam, das Leben wieder zu feiern. Auch in der Südpfalz. Über ein legendäres Weinfest in Edenkoben 1962 – und einen gefeierten Auftritt von Schlagerstar Roberto Blanco.

Zwischen 1935 und 1939 fanden in Edenkoben Oberhaardter Weinfeste statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auf dem Ludwigsplatz eine Neuauflage. Zehntausende Besucher kamen in Sonderzügen,