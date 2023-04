Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist noch nicht lange her, da gab es in Annweiler fünf Metzgereien. Davon ist bis vor Kurzem die Metzgerei Doll in der Landauer Straße übrig geblieben. Vor wenigen Tagen hat auch sie zugemacht. Ein prominenter Schlagerstar war Stammkunde.

„Schon wieder eine Metzgerei weniger“, so wird mancher denken. In der Innenstadt reihen sich die Leerstände bereits aneinander. Frische Fleisch- und Wurstwaren bekommt man fortan nur