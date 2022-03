In Annweiler soll die komplette Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. 950.000 Euro wird es kosten, die 1200 Straßenlampen zu ertüchtigen. 400 sind bereits umgestellt. Finanziert wird das Großprojekt über Ausbaubeiträge der Anwohner (rund 450.000 Euro), nun bewilligte Zuwendungen von Bund und Land (rund 250.000 Euro) und den Eigenanteil der Stadt. Die Stadt wird den Auftrag nun an den günstigsten Bieter vergeben. Nicht förderfähige Leistungen wie die historischen Leuchten in der Innenstadt, die keine Ausschreibung erfordern, übernehmen die Stadtwerke.